72152 شركة جديدة في دبي 2021

المصدر: دبي - البيان

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أعلن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن إصدار 72,152 رخصة جديدة في عام 2021 بنمو سنوي 69% مقارنةً بعام 2020، الذي تم فيه إصدار 42,729 رخصة. ويؤكد هذا النمو تحقيق قفزة نوعية في تهيئة بيئة أعمال تتمتع بمقومات النمو والازدهار كافة، والقدرة على جذب الخبرات والاستثمارات، وتتسم بكونها حاضنة مثالية لمختلف أنواع الأنشطة الاقتصادية.

مكانة

وتؤكد الأرقام رسوخ مكانة دبي في الخريطة الإقليمية والعالمية بوصفها عاصمة الاقتصاد الأكثر تطوراً، والأسرع نمواً، وكذلك البيئة المثالية لاحتضان واستيعاب الأفكار الجديدة والمتميزة، فضلاً عن توفير الدعم لمختلف القطاعات الاقتصادية في دبي بموازاة دعم مصالح الشركات الإقليمية والعالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها، إضافة إلى إيجاد المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة في الاقتصاد الرقمي.

وبحسب التقرير الحديث الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري، فقد توزّعت الرخص الجديدة التي تم إصدارها في عام 2021 وفقاً لفئة الرخصة كالتالي: الرخص المهنية بنسبة 59%، تلتها التجارية بنسبة 41%. فيما سلّط التقرير الضوء على توزيع هذه الرخص حسب المناطق الرئيسة في دبي، وكانت الحصة الأكبر لمنطقة بر دبي بإجمالي 48,562 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 23,513 رخصة، ومنطقة حتَّا بواقع 77 رخصة جديدة، في حين جاء توزيع الرخص على حسب أعلى مناطق فرعية كالتالي: الفهيدي، برج خليفة، المرر، بور سعيد، المركز التجاري الأول، نايف، مجمع دبي للاستثمار الأولى، البرشاء الأولى، القوز الثالثة، والكرامة.

وأشار التقرير إلى أن المؤسسات الفردية شكَّلت 37% من إجمالي الرخص الجديدة التي تم إصدارها في 2021 على حسب الشكل القانوني، في حين استحوذت الشركات ذات المسؤولية المحدودة على نسبة 26%، وتبعتها الأعمال المدنية بنسبة 13%. وضمت باقي قائمة الأشكال القانونية كلاً من الشركات ذات المسؤولية المحدودة - الشخص الواحد (ذ. م. م.)، فروع لشركات مقرها في إمارة أخرى، فروع شركات/‏ مؤسسات مقرها منطقة حرة، فروع شركات أجنبية، فروع شركات خليجية، شركات مساهمة خاصة، شركات مساهمة عامة، وتوصية بسيطة.

تسجيل

وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المُنجزة في 2021 وصل إلى 430,921 معاملة بنمو 24% مقارنةً بعام 2020، إذ وصل إجمالي المعاملات آنذاك إلى 347,496 معاملة. ووصل عدد الموافقات المبدئية في 2021 إلى 60,293 بنمو 47% مقارنةً بعام 2020 الذي سجل فيه 40,982 موافقة، في حين وصل عدد حجز الأسماء التجارية إلى 72,772 اسماً في 2021 بنمو 42% مقارنةً بعام 2020، إذ وصل إجمالي الأسماء المحجوزة آنذاك إلى 51,252 اسماً، كما تم إصدار 12,284 تصريحاً تجارياً في 2021 بنمو 15% مقارنةً بعام 2020، إذ وصل إجمالي التصاريح آنذاك إلى 10,687 تصريحاً.

وأفاد التقرير بأن قطاع التسجيل والترخيص التجاري أصدر 15,196 رخصة بشكل فوري في 2021 بنمو 427% مقارنةً بعام 2020، إذ تم إصدار 2,884 رخصة آنذاك. ويأتي إصدار الرخصة الفورية الذي يستغرق خمس دقائق فقط على منصة «استثمر في دبي»، مع خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، وموقع افتراضي للسنة الأولى فقط، في إطار استراتيجية دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، الرامية إلى دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتنافسية في الإمارة.

وتشكل «استثمر في دبي»، المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال، نافذة نموذجية توفر إمكان الحصول على خدمات التراخيص وبدء الأعمال في الإمارة خلال دقائق معدودة، وبأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد.

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