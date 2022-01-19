شراكة بين غرفة الشارقة وجمعية الإمارات للإبداع

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة؛ ممثلة بقسم العلاقات العامة والمسؤولية المجتمعية، مذكرة شراكة استراتيجية مع جمعية الإمارات للإبداع، تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات، فضلاً عن تنفيذ واحتضان المشاريع الابتكارية التي تتماشى مع أهداف واستراتيجيات حكومة الإمارات للابتكار والإبداع، وتسهم في رفع الأداء الفردي والمؤسسي وإبراز المشاريع المتميزة لتواكب مستهدفات دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.

وجرت مراسم توقيع المذكرة أخيراً في مقر غرفة الشارقة بين الشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإبداع، وعبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، بحضور الدكتور فيصل الحمادي نائب رئيس جمعية الإمارات للإبداع، وهاجر العيسى عضو مجلس إدارة الجمعية الأمين العام، ومحمد العوضي مدير عام غرفة الشارقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز