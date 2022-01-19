«ساسكاتشوان» الكندية تفتتح في دبي مكتباً للتجارة والاستثمار

المصدر: دبي - البيان

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افتتحت محافظة ساسكاتشوان الكندية مكتباً جديداً للتجارة والاستثمار في دبي، لتعزيز علاقتها المثمرة بالفعل مع الإمارات، ولخلق فرص اقتصادية جديدة وواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شهد الافتتاح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.

وتحتضن دبي أول مكتب دولي تفتتحه المحافظة الكندية في العام 2022، وجاء اختيار دبي نظراً لموقعها الجغرافي الاستراتيجي، ومكانتها المرموقة كمركز رائد للتجارة وإعادة التصدير على مستوى المنطقة بأكملها. وقال جيريمي هاريسون، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات في حكومة ساسكاتشوان: سيعطي هذا المكتب دفعة كبيرة للعلاقات القوية بالفعل بين الإمارات وساسكاتشوان، وسيضمن استمرار نمو علاقتنا المثمرة. ونحن متحمسون لوجودنا هنا في دبي لاستعراض الفرص العديدة والمذهلة للتجارة والاستثمار في ساسكاتشوان.

وحقق إجمالي صادرات ساسكاتشوان إلى الإمارات أعلى مستوياته على الإطلاق في 2020 بقيمة 627.6 مليون دولار كندي، وكان الأعلى من بين جميع المحافظات الكندية، وبزيادة نسبتها 52% عن 2019.

وأضاف هاريسون: نرى إمكانات هائلة للتعاون بعدد من المجالات لمساعدة الإمارات على تحقيق هدفها المتمثل في تحقيق انبعاثات صافية صفرية بحلول 2050، خاصة من خلال احتجاز الكربون.

منتجات

وسيربط المكتب المستثمرين في المنطقة بالبرامج والحوافز والفرص التي جعلت من ساسكاتشوان واحدة من أفضل الأماكن في العالم لممارسة الأعمال التجارية. وتنتج ساسكاتشوان بعضاً من منتجات الطاقة والتعدين الأقل كثافة للكربون مقارنة بأي مكان في العالم، وهي ثاني أكبر منتج للنفط وثالث أكبر منتج للغاز في كندا، وتم تصنيفها على أنها المحافظة الكندية الأكثر جذباً لاستثمارات النفط والغاز. وساسكاتشوان هي أيضاً أكبر منتج للبوتاس في العالم، ومنتج رائد لليورانيوم، وتم تصنيفها كثالث أكثر المناطق جذباً للتعدين في العالم.

موقع

من موقعها غربي كندا، تضم ساسكاتشوان 189,000 كيلومتر مربع من بعض الأراضي الزراعية الأكثر إنتاجية في العالم، وهي مساحة تبلغ ضعف مساحة الإمارات. وتعتزم ساسكاتشوان افتتاح مكاتب تجارية واستثمارية في المملكة المتحدة، وفيتنام، والمكسيك خلال العام الجاري، وذلك لتنمية شبكة مكاتبها الحالية في كل من الصين، واليابان، وسنغافورة، والهند.

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