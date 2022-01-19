12.2 مليار درهم حجم التصرفات العقارية بعجمان خلال 2021

المصدر: عجمان - البيان

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أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان تسجيل 8581 تصرفاً عقارياً خلال 2021 بقيمة إجمالية بلغت 12.2 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي حجم التداولات 7.8 مليارات درهم عبر 6988 عملية تداول.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، إن إحصاءات 2021 تؤكد محافظة سوق عجمان العقاري على نشاطه ومستوياته الإيجابية وجاذبيته في أوساط المستثمرين المحليين والدوليين بالنظر للفرص الاستثمارية المتاحة وجودة الخدمات المقدمة وسرعة وسهولة إنجاز المعاملات، مشيراً إلى أن إمارة عجمان تسير بخطى ثابتة وواثقة نحو تأسيس اقتصاد قوي وتنمية متكاملة في شتى الميادين، لا سيما في مجالات البنية التحتية التي تشهد طفرة غير مسبوقة.

وأكد أن الاستراتيجية الشاملة لحكومة عجمان والحزم الاقتصادية التي أقرتها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا عززت ثقة المستثمرين وأسهمت بشكل فعال في تكيف السوق العقاري والقطاعات الاقتصادية الأخرى مع المتغيرات التي فرضتها الجائحة مطلع العام 2020، مشيراً إلى أن 2021 كان عاماً حافلاً بالإنجازات، حيث تمكنت الدائرة من تحقيق التحول الرقمي الشامل، مما أسهم بشكل فعال في الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز التنافسية في تسجيل الممتلكات، فضلاً عن إطلاق مؤشر عجمان العقاري خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وثمّن المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام الدائرة العلاقة المتميزة التي تجمع الدائرة بشركائها الاستراتيجيين، وخص بالذكر الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد للماء والكهرباء، التي تكللت بتوصيل الكهرباء الاتحادية للعديد من المشاريع العقارية بالإمارة، وهو ما يعزز مستوى الرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين بإمارة عجمان.

وتم تسجيل أعلى قيمة مبايعة في «الياسمين» بقيمة 400 مليون درهم، في حين تم تسجيل أعلى قيمة رهن بقيمة 94 مليون درهم في منطقة «الرميلة 2»، وجاء حي «الياسمين» على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً. وتصدر مشروع «عجمان ون» قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً.

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