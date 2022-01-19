توقع استمرار الصدارة الإماراتية السعودية للاكتتابات العامة في 2022

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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من المتوقع أن تواصل أسواق المال الإماراتية والسعودية تصدر المنطقة في إصدارات الاكتتابات العامة الأولية في العام 2022، بحسب «كامكو إنفست». وقالت «كامكو إنفست»، في تقرير حديث أمس، إن سوق أبوظبي للأوراق المالية حل في المركز الثاني ضمن الأسواق النشطة من حيث إصدارات الاكتتابات العامة الأولية على مستوى المنطقة العام الماضي بعد أن شهد 3 اكتتابات بقيمة 2.63 مليار دولار (9.66 مليارات درهم). كما شهد السوق ثاني أكبر إصدار على مستوى المنطقة للعام 2021 من خلال الاكتتاب العام لشركة أدنوك للحفر بقيمة 1.1 مليار دولار (4.04 مليارات درهم).

ومن بين الاكتتابات الأولية بسوق أبوظبي خلال العام المنصرم، «الياه سات» بقيمة 730.7 مليون دولار (2.68 مليار درهم) في الربع الثالث، و«فيرتغلوب» بقيمة 795.3 مليون دولار (2.92 مليار درهم) في الربع الرابع.

وذكر التقرير أن إصدارات الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت أداءً متميزاً في العام 2021 بدعم من تقييمات السوق الثانوية وتحسن المؤشرات العالمية فيما يتعلق بالأداء والسيولة. حيث ارتفع العدد الإجمالي للاكتتابات العامة الأولية إلى 20 اكتتاباً في 2021 مقابل 7 إصدارات في 2020.

وقفزت حصيلة أنشطة الاكتتابات العامة الأولية للجهات الخليجية في 2021 بنحو 4.6 أضعاف إلى 7.52 مليارات دولار مقابل 1.64 مليار دولار في 2020، وفقاً لتقديرات وكالة بلومبرج وشركة برايس ووترهاوس كوبرز.

وتواصل سوق أبوظبي السير على المسار الصحيح لتحقيق معايير استراتيجيتها الجديدة «ADX ONE» التي تم الإعلان عنها في مستهل 2021، مثل مضاعفة القيمة السوقية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

اكتتابات قيد الإعداد

هناك اتجاهات قوية للاكتتابات العامة الأولية قيد الإعداد من قبل الشركات، وتقارير تشير إلى تلقي البورصة السعودية 50 طلباً من الشركات لطرح أسهمها للاكتتاب في العام 2022، كما أعلنت دبي عن خططها لإدراج 10 شركات حكومية ومملوكة للدولة خلال العام الحالي.

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