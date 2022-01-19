«مصدر» تستكشف فرص تصدير الطاقة المتجددة من إندونيسيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، إحدى الشركات العالمية في مجال الطاقة المتجددة، عن توقيع اتفاقية مع «تواس باور» السنغافورية، و«اي دي اف رينوبلز» الفرنسية، وشركة «بي تي إندونيسيا باور» لاستكشاف فرص تطوير مشاريع طاقة متجددة في إندونيسيا وتصدير إلى سنغافورة.

وتتضمن الاتفاقية تطوير مشاريع طاقة شمسية كهروضوئية تصل قدرتها الإنتاجية الإجمالية إلى 1.2 جيجاواط، مع إمكانية تزويدها بتقنية لتخزين الطاقة.

وتتطلع سنغافورة لاستيراد ما يصل إلى 4 جيجاواط من الكهرباء منخفضة الكربون بحلول عام 2035، والتي ستشكل 35 في المائة من إجمالي إمداداتها.

تعاون

وقد أصدرت هيئة سوق الطاقة في البلاد طلب عرض في أكتوبر الماضي لتعيين مزودين لاستيراد وبيع ما يقرب من 1.2 جيجاواط من الكهرباء للسوق في سنغافورة.

وقال عبدالله سالم عبيد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا ورابطة الآسيان: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة حريصة على التعاون مع الدول في آسيا لمساعدتها على تحقيق التحول في مجال الطاقة وبلوغ أهدافها المناخية المنشودة وتتمتع إندونيسيا بإمكانيات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، وبدورها تسهم مصدر في دعم تطوير قطاع الطاقة المتجددة فيها كما أننا نتطلع إلى المساهمة أيضاً في دعم جهود سنغافورة لتحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة النظيفة».

وبدوره، قال جمال عبدالله السويدي سفير الدولة لدى سنغافورة: «لقد أدركت سنغافورة حاجتها إلى تنويع مزيج الطاقة، حيث تتطلع إلى التعاون مع الدول الأخرى لمساعدتها في رحلتها نحو تعزيز الاعتماد على الطاقة النظيفة، وإننا نرحب بهذه الفرصة التي تتيح لنا دعم تحقيق أهداف سنغافورة في مجال الطاقة وتوطيد العلاقات بين الإمارات وإندونيسيا وسنغافورة وتعزيز التعاون فيما بينها لمواجهة التغير المناخي».

خبرة

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «تفخر مصدر بالانضمام إلى هذا الائتلاف، وتسخير ما اكتسبته من خبرات من خلال مشاريعها المنتشرة في 40 دولة حول العالم للمساهمة في إنجاح هذا المشروع العابر للحدود، وإننا نتطلع إلى العمل مع كافة الأطراف المشاركة في الائتلاف، وكلنا ثقة بأن هذه المبادرة الطموحة ستكون بمثابة خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة لإندونيسيا وسنغافورة ومجمل المنطقة».

وقال جنيانغ هانبين، الرئيس والرئيس التنفيذي لـ «تواس باور»: «نحن سعداء بأن نكون جزءاً من هذا الائتلاف الذي سيعمل على تصدير الطاقة المتجددة من إندونيسيا إلى سنغافورة. وتعتبر «تواس باور» إحدى الشركات الرائدة في توفير حلول الطاقة بسنغافورة، ونحن نؤمن بأهمية التعاون مع شركائنا، ومع الموقع المثالي لشركة «تواس باور» من أجل استيراد الطاقة وتوفير القوى العاملة المؤهلة، فإننا واثقون من جدوى هذا الاستثمار وبأنه سيعود بالفائدة على جميع الأطراف».

شراكة

دخلت «مصدر» السوق الإندونيسية في عام 2020 من خلال تأسيس شركة مشتركة مع شركة مرافق الكهرباء «بي تي بي جاوا بالي» إحدى الشركات التابعة لشركة الكهرباء الحكومية في إندونيسيا، لتولي مهمة تطوير محطة شيراتا للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة، الأولى من نوعها في إندونيسيا، وواحدة من الأكبر على مستوى العالم.

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