«العالمية القابضة» تطلق «ريباوند» لتداول البلاستيك المعاد تدويره

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت شركة «العالمية القابضة» تأسيس شركة «ريباوند المحدودة» التي تقدم حلاً مبتكراً للمساهمة في جهود خفض التلوث البلاستيكي على مستوى العالم.

وقالت «العالمية»، في إفصاح لسوق أبوظبي، إن الشركة المنشأة حديثاً ستطلق منصة عالمية باسم «ريباوند بلاستيك إكستشيج» تضمن عوامل الثقة والجودة في قطاع تداول البلاستيك القابل لإعادة التدوير والمعاد تدويره، وتوفر قنوات للربط بين البائعين والمشترين حول العالم.

ومن المقرر أن تبدأ منصة «ريباوند بلاستيك إكستشيج» أنشطة التداول في منتصف العام الجاري 2022، وستقدم معايير وشهادات وتأميناً معترفاً بها عالمياً لضمان الجودة على مستوى سلسلة التوريد.

وتهدف المنصة إلى زيادة كفاءة مجالات إعادة تدوير البلاستيك على نطاق واسع وتوفير فرص اقتصادية جديدة وتقليل تأثير التلوث البلاستيكي على الكوكب، وبذلك تسهم الشركة بترسيخ مكانة دولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي كمركز إقليمي وعالمي لتداول المواد البلاستيكية القابلة للتدوير والمعاد تدويرها، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الدائري عالمياً واجتذاب نوعية جديدة من الاستثمارات مع فتح فرصة تجارية عالمية بقيمة 56 مليار درهم.

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