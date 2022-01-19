أسواق الأسهم تحافظ على تماسكها بدعم البنوك والاستثمار

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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حافظت مؤشرات الأسواق المحلية على تماسكها في ختام جلسة أمس، بدعم رئيسي من أسهم البنوك والاستثمار التي حققت مكاسب قوية بفضل عمليات شرائية من المستثمرين الأجانب قبل أيام من انطلاق ماراثون إفصاحات الشركات عن أرباحها وتوزيعاتها السنوية. وانخفض سوق دبي هامشياً بنسبة 0.05% بدعم صعود أسهم البنوك والاستثمار مقابل انخفاض العقار والنقل، فيما ارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.22% بدعم رئيسي من مكاسب الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والاستثمار والطاقة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.7 مليار درهم موزعة بواقع 1.4 مليار في أبوظبي و292.4 مليوناً بدبي. وجرى تداول 349.2 مليون سهم منها 210.1 ملايين في أبوظبي و139 مليوناً في دبي عبر تنفيذ 10506 صفقات.

سوق دبي

وتماسك سوق دبي مع ارتفاع قطاع البنوك 0.45% بعد صعود «دبي الإسلامي» 0.18% و«الإمارات دبي الوطني» 0.78%، كما زاد قطاع الاستثمار 0.81% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 2.36% و«شعاع» 1.04%، فيما انخفض «سوق دبي المالي» 1.93%.

وانخفض قطاع العقار 1.12% مع تراجع «إعمار العقارية» 1.42% و«الاتحاد العقارية» 0.62% و«ديار» 0.41% و«إعمار للتطوير» 0.23%. وتراجع قطاع النقل 0.59% مع هبوط «العربية للطيران» 1.37%، بينما صعد «أرامكس» 0.25% و«الخليج للملاحة» 0.32%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 95.2 مليون درهم، تلاه «سوق دبي المالي» 46.1 مليون درهم، ثم «دبي للاستثمار» 43.27 مليون درهم. وحقق «الإمارات للمرطبات» أكبر ارتفاع بنسبة 14.94%، فيما كان «الاسكندنافية للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.94%. واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 11.84 مليون درهم، فيما مال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي نمو قطاع البنوك بعد ارتفاع «أبوظبي الأول» 2.05% و«أبوظبي الإسلامي» 1.31% و«الشارقة الإسلامي» 1.23%، فيما استقر «أبوظبي التجاري». وارتفع قطاع العقار مع نمو «رأس الخيمة العقارية» 0.25%. وزاد قطاع الطاقة مع ارتفاع «طاقة» 2.44% و«أدنوك للحفر» 0.3%.

وارتفعت أسهم الاستثمار مع صعود «ملتيبلاي» 2.35% و«الواحة كابيتال» 0.63% و«إشراق» 0.9% و«العالمية القابضة» 0.13% و«ألفا ظبي» 0.08%. وتباين أداء أسهم الاتصالات، حيث ارتفع سهم «الياه سات» 1.5%، فيما انخفض «اتصالات» 0.13%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 376 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» بسيولة 324.1 مليوناً. وحقق «الشارقة للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 6.92%، فيما كان «الوطنية للتكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.8%. واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في أبوظبي بصافي استثمار 33.76 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

إفصاحات

Ⅶ ينظر مجلس إدارة «بنك أبوظبي الأول» خلال اجتماعه في 26 يناير الموافقة على البيانات المالية المدققة عن العام الماضي والنظر في اقتراح توزيعات الأرباح السنوية ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتحديد جدول أعمالها.

Ⅶ أعلنت شركة «فيرتجلوب» تعيين الدكتور راينر سيلي في منصب عضو مجلس إدارة مستقل غير تنفيذي اعتباراً من 10 يناير الجاري ليحل محل جاي موينز الذي استقال من منصبه.

Ⅶ يعقد مجلس إدارة شركة «ميثاق للتأمين التكافلي» اجتماعاً في 20 يناير للاطلاع على مستجدات زيادة رأس المال.

Ⅶ أعلنت «جي إف إتش» حصولها على موافقة مصرف البحرين المركزي لتمديد فترة إعادة شراء أسهمها، حيث بدأت إعادة شراء السهم اعتباراً من أمس.

Ⅶ يتخذ مجلس إدارة شركة «دريك آند سكل» قرارات بالتمرير في 20 يناير بشأن أمور إدارية وتشغيلية.

Ⅶ يجتمع مجلس إدارة «مصرف الشارقة الإسلامي» في 20 يناير لمناقشة البيانات المالية الختامية لعام 2021.

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