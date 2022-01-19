26 جناحاً بالقرية العالمية توفر منتجات 80 ثقافة متنوعة وخيارات واسعة للتسوق

المصدر: دبي- البيان

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دعت القرية العالمية، بالتزامن مع فعاليات مهرجان دبي للتسوق، ضيوفها، للاستمتاع بتجارب تسوق ممتعة، واستكشاف مجموعة ضخمة من المنتجات المميزة والمنسقة، التي تمثل ثقافات مختلفة من جميع أنحاء العالم.

وتزخر القرية العالمية في شهر التسوق بـ 26 جناحاً، تقدم منتجات أكثر من 80 ثقافة، مع خيارات واسعة من السلع والبضائع، تمنح الضيوف فرصة تسوق أحدث التصاميم والصيحات العالمية التقليدية والعصرية بأسعار رائعة. بدءاً من الملابس ومنتجات التجميل، إلى الأكسسوارات والأدوات المستخدمة للياقة البدنية، وصولاً إلى قطع الديكور، وغيرها من المنتجات التي لا يمكن إيجادها في أي مكان آخر.

الحياة المحلية

وسيتمكن الضيوف خلال زيارتهم، من عيش تجربة التسوق التي تجسد واقع الحياة المحلية في أسواق بلدان الأجنحة التي يزورونها. حيث تعتبر أجنحة فلسطين وتركيا وإيران، إلى جانب الأسواق المفتوحة في أجنحة تايلاند وكوريا وروسيا، أماكن مثالية للتسوق وشراء الهدايا التذكارية الجميلة والمنتجات اليدوية. كما يمكنهم تسوّق قطع السجاد الإيراني والأفغاني الشهيرين، بجودتهم حول العالم، أو الحصول على زيت الأركان الأصلي من المغرب، أو اقتناء القلائد المنقوشة من إسبانيا، أو الاستمتاع بطعم الفواكه الطازجة من تايلاند. ولن تتوقف التجارب هنا، حيث توفر الوجهة الرائدة، الفرصة للضيوف، للتنقل حول العالم، سواء من مصر إلى أوروبا، أو من اليابان إلى باكستان، عبر تجارب تسوق متميّزة، تحاكي أسواق المدن المختلفة بروائحها ومذاقاتها وأصواتها. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للضيوف الحصول على مقتنيات موسيقى الروك الكورية في جناح كوريا، إلى جانب أحدث المنتجات الكورية للعناية بالبشرة.

منتجات أصيلة

وقال أحمد خضر مدير أول - التأجير في القرية العالمية: يسعدنا تقديم أفضل المنتجات الفريدة والأصيلة من جميع أنحاء العالم لضيوفنا بهدف استكشافها، وتمكينهم بالتالي من التعرف إلى ثقافات العالم في مكان واحد. كما أننا نسهم عبر هذه التجارب، في توفير الفرصة لرواد الأعمال الشباب لتطوير وتوسيع أعمالهم. وبينما تضمن القرية العالمية لضيوفها، تجربة تسوق متميزة في الهواء الطلق، فإنها تمكنهم أيضاً من الاستمتاع، في هذه الأجواء الباردة والرائعة، بتذوق ألذ الأطباق العالمية والتقليدية من منافذ الطعام المتنوعة.

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