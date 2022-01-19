909 ملايين درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس 909 ملايين درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 362 مبايعة بقيمة 760.72 مليون درهم منها 106 مبايعات للأراضي بقيمة 220.79 مليون درهم و256 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 539.93 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة الوصل تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة السطوة. وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 90 مبايعة بقيمة 169 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم.

وجاءت مبايعة بقيمة 87 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم مبايعات الشقق والفلل تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة برج خليفة ومبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 40 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 28 مبايعة بقيمة 83 مليون درهم، والثالثة الخيران الأولى بتسجيلها 27 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 127.52 مليون درهم منها 10 رهون أراضٍ بقيمة 16.83 مليون درهم و41 رهن فلل وشقق بقيمة 110.69 ملايين درهم، وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 21 مليون درهم، وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 19 مليون درهم. وتم تسجيل 10 هبات بقيمة 21.1 مليون درهم أهمها بمنطقة هور العنز بقيمة 5 ملايين درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 4 ملايين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز