افتتاح "السعد روز" أول آوتليت للمنتجات الطبيعية في الامارات

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت دبي الاحتفال بالإفتتاح الكبير لأول آوتليت ومصنع للعطور والمستحضرات التجميلية في دولة الإمارات " السعد روز" حيث جاءت الشراكة ما بين السعد هوم وشركة ناتيورال روز التركية لتقديم منتجات طبيعية من الصابون والعطور والمعطرات ومتحضرات التجميل.

ويتميز آوتليت "السعد روز" بكونه مصنع ومنفذ بيع في نفس الوقت، حيث يتم تصنيع مواد تجميل طبيعية من المصنع للمعرض مباشرة .

وقال محمد محمود السعدي رئيس مجلس إدارة شركة السعد هوم "أن دولة الامارات تحتضن الآن الحدث الأضخم في العالم اكسبو2020 وفيه تجتمع الثقافات والدول كلها في مكان واحد للتخطيط للمستقبل وعرض الأفكار الرائدة وتقريب الحضارات، ونحن سعداء بإطلاق لأول آوتليت ومصنع للعطور والمستحضرات التجميلية " السعد روز " رسمياً في دولة الإمارات ، سنمنح كل متسوّق فرصة خالية من المخاطر لتجربة الرفاهية، فضلاً عن شراء منتجات عملية وصديقة للبيئة بأسعار مناسبة. يتمحور اهتمامنا في المنتجات حول العملاء وتجربة الشراء، ونحن نبذل قصارى جهدنا لإضفاء البهجة والسعادة على حياتهم».

وقال السعدي: تأسست شركة السعد هوم في الإمارات عام 1990 ، ونسعى للتوسع من خلال السعد روز للوصول لكل بيت في الإمارات وأن نملأ كل بيت بالسعادة من خلال توفير أفضل المفروشات بأقل تكلفة، نحن متخصصون في توفير مستلزمات السرير من البياضات والألحف والمفارش ومخدات النوم ومراتب السرير بالإضافة للسجاد وأطقم الحمام والاكسسوارات المنزلية.

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