مؤسسات الفجيرة تستعرض جهودها في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022

المصدر: الفجيرة- البيان

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شاركت 4 جهات تحت مظلّة حكومة الفجيرة في الدورة الـ 14 للقمة العالمية لطاقة المستقبل و ذلك ضمن أسبوع أبوظبي للإستدامة 2022، و الذي يعقد في مركز أبوظبي للمعارض بتنظيم من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» خلال الفترة من 17إلى 19 يناير الجاري و تمثلت مشاركة حكومة الفجيرة في بلدية الفجيرة و مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية و هيئة الفجيرة للبيئة و منطقة الفجيرة للصناعات البترولية، و تستعرض هذه الجهات أبرز جهودها في مجال الاستدامة، و مبادراتها المتنوعة و مشاريعها الرائدة التي تواكب قطاع الاستدامة.

مشاريع متكاملة

واستعرضت بلدية الفجيرة خلال مشاركتها أحدث التقنيات و المشاريع التي تنفذها و الهادفة إلى تطوير إمارة الفجيرة، حيث تحرص البلدية على إبراز المشاريع المستدامة في الإمارة و المتمثّلة في مشروع الإدارة المتكاملة للنفايات، و صرّح المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة بأن البلدية تنتهج سياسة ترمي إلى تطوير إدارة ومعالجة النفايات الصلبة من خلال محطة فرز النفايات التي تعمل من خلال عدة مراحل ابتداءً من نقطة التولد مروراً بجمع النفايات ونقلها إلى مرافق إعادة التدوير والمعالجة وحتى التخلص النهائي منها، مؤكداً بأن البلدية آخذةً بعين الاعتبار أولوية تقليل توليد النفايات في المصدر ومن ثم اللجوء إلى خيار إعادة الاستخدام أو إعادة التدوير والمعالجة للمواد مثل البلاستيك والكرتون والمعدن بمختلف أنواعه ليكون التخلص هو الخيار النهائي، مع تركيز الجهود على رفع الوعي البيئي بأهمية الإدارة المتكاملة للنفايات وضرورة تحمل المسؤولية بهدف تحقيق الاستدامة، مشيراً إلى أن المحطة تستقبل ما يقارب 200 طن من النفايات يومياً.

كما سلّطت البلدية الضوء على التطبيق الذكي Think Green و الذي تعتمد فكرته على فرز النفايـات مـن المصـدر و تعتبر خطـوة هامة في نهج إدارة النفايات لترسيخ مبادئ الاستدامة ونشر الوعي البيئي والصحي لدى مختلف فئات المجتمع بأهمية فرز النفايات لتحسـين إعــادة التدويــر و الحفاظ على الموارد باستخدام التطبيقات الذكية و المساهمة في دعم وتحقيق توجيهات الحكومة نحو الإنتقال من الحكومة الإلكترونية الى الحكومة الذكية عن طريق استخدام التطبيق الذكي الخاص بفصل النفايات THINK GREEN.

إطار مؤسسي

ومن جانبها استعرضت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية دورها البارز في مجال الاستدامة و أبرز المبادرات التي تقدمها و جهودها نحو مشاريع الطاقة و الحلول البديلة المستخدمة في الطاقة النظيفة و المستدامة، و ذكر سَعادة المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة بأن الاستدامة تأتي على رأس قائمة اهتمامات المؤسسة، حيث تسترشد في خُططها برؤى القيادة الرشيدة لإطلاق مبادرات تهدف إلى ترسيخ دعائم الاستدامة بأبعادها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ضمن إطار مؤسسي ومنظومة متكاملة لضمان استدامة النتائج.

موضحاً حرص المؤسسة على المشاركة في هذا الحدث يشكّل فرصةً متجددة لإلقاء الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها المؤسسة في مجال الاستدامة و التزاماً منها بتقديم حلول مبتكِرة بأيدي وكوادر مؤهلة و أنظمة تقنية متطورة لدعم مسيرة التنمية في إمارة الفجيرة، بالإضافة إلى تبادل المعرفة و الخبرات مع المشاركين حول مواضيع الاستدامة المتعددة بما يخدم رؤية و أجندة الإمارات الخضراء بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

استدامة الموارد

ومن جانبهم تمثلت مشاركة هيئة الفجيرة للبيئة في عامها الأول في هذا الحدث ضمن مظلّة حكومة الفجيرة استعراض عدد من المشاريع والمبادرات الهامة و التي تصب في خدمة تكامل قطاع الاستدامة بمختلف موارده، و ذلك بهدف تعزيز دورها والتزامها بالمحافظة على البيئة في إمارة الفجيرة، و من أبرز مشاريع هيئة الفجيرة للبيئة القائمة والمستقبلية مشروع الربط الإلكتروني لمحطات جودة الهواء مع المصانع في إمارة الفجيرة، ومشروع تطوير وادي الوريعة ومركز الزوار، و مشروع استزراع الشعاب المرجانية للحفاظ على توازن البيئة البحرية، ومشروع الوقود الحيوي الذي يخدم القطاعات الصناعية في الإمارة، بالإضافة إلى مشروع الأنف الإلكتروني المختص برصد الانبعاثات والروائح والتحكم بها كما تعمل محطات قياس جودة الهواء على قياس نسبة الملوثات بهدف الوصول إلى التنمية الصناعية المستدامة وتحقيق الحياد الكربوني المسموح به دولياً، ومشاريع أخرى ذات الصلة بالطاقة المتجددة والنظيفة والموارد المستدامة.

فيما جاءت مشاركة منطقة الفجيرة للصناعات البترولية في القمة بناءً على رؤيتها الاستراتيجية الهادفة الى تسريع وتيرة تحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق فرص استثمارية صديقة للبيئة وإيجاد سوقاً واعدة لعمل القطاع الخاص في الامارة، و تعمل فوز على تطبيق مبدأ «ثقافة سلامة المنطقة الواحدة» على جميع الاستثمارات البترولية في الامارة من خلال نظام إدارة الصحة و السلامة و البيئة و الجودة حيث تلتزم جميع الاستثمارات والشركات بالامتثال لقواعد هذا النظام لتحقيق منطقة بترولية متكاملة و مستدامة تعمل وفقا لأعلى المعايير العالمية لخفض الانبعاثات وتطبيق احدث التقنيات الصديقة للبيئة.

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