«دي بي ورلد» تطلق منصّة الإيرادات والامتثال الرقمية الجديدة

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت دي بي ورلد، المزوّد العالمي للخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد الذكية إطلاق منصّة الإيرادات والامتثال الرقمية الجديدة CARGOES Customs. وتعمل هذه المنصة على تسهيل حركة التجارة دون الحاجة إلى مستندات ورقية بشكل كامل، وتيسير تدفق العمليات الجمركية باستخدام حلول تكنولوجية مبتكرة، بما في ذلك محرك تحليل المخاطر القائم على الذكاء الاصطناعي والتقييم الذكي.

ويساعد معالج التصنيف المتطور القائم على تعلم الآلة والمدمج في المنصّة، على الحدّ بشكل كبير من المشاكل المرتبطة بالتصنيف. وصُممت هذه المنصّة من قبل خبراء في الجمارك ورواد في التحول الرقمي، وتحظى بدعمهم مع خبرات تراكمية تتجاوز 40 عاماً في مجال الخدمات اللوجستية، وذلك لحلّ التحديات التي تواجه سلسلة التوريد.

ويمكن تحسين نظام CARGOES Customs بشكل أكبر من خلال المحرك القوي لتحليل المخاطر والذي يكشف عن أي تسرب في الإيرادات. وتساعد هذه التقنية على تحسين الرؤية والتتبع، وتستند إلى أفضل ممارسات المنظمة العالمية للجمارك، وبالتالي فهي تُحسِّن عمليات التخليص الجمركي. كما يساعد محرك تحليل المخاطر الذكي على إنفاذ الامتثال وتعزيز التعاون السلس بين السلطات والإدارات الحكومية وأصحاب المصلحة. ومن مميزات المنصّة ذات واجهة النافذة الواحدة، أنها قابلة للتخصيص بشكل كبير، وتستخدم تصميماً قائماً على النماذج، مما يعني قدرة المؤسسات الجمركية على تحديث أو نشر خدمات جديدة بنقرة زر واحدة. ويدعم هذا النظام جميع صيغ الملفات شائعة الاستخدام في الجمارك، كما يتوافق مع أُطر العمل المستخدمة لدى المنظمة العالمية للجمارك وفي منظمة التجارة العالمية، ومعايير تأمين وتيسير التجارة العالمية.

وقال سلطان أحمد سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»: نحن في «دي بي ورلد» نقوم بواجبنا في مساعدة حركة التجارة على التدفق بشكل سلس ومبسَّط قدر الإمكان، ومن خلال منصّة CARGOES Customs، نقدم فعلياً يد العون للسلطات الجمركية حول العالم كي تصبح أكثر كفاءةً بشكل كبير، سواءً في الوقت الحالي أو على المدى البعيد. ويعمل هذا الحلّ الرقمي على ربط مسؤولي الجمارك والتجار من خلال واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة كبيرة من الأدوات المصممة خصيصاً لهذا الأمر. ومن جانبنا، سنواصل الاستثمار في منصّاتنا الرقمية لترسيخ البساطة والشفافية والفعالية في التجارة العالمية، سواءٌ فيما يتعلق بالجمارك أو غير ذلك.

وقال براديب ديساي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة «دي بي ورلد»: نسعى للاستفادة من التقنية لتزويد عملائنا بقيمة مميزة تساعد في دفع عجلة النمو. ويعتبر نظام CARGOES Customs الذي طورته «دي بي ورلد» جزءاً من مجموعة منتجات CARGOES البرمجية الكبيرة. وتم تطوير المنصّة لحلّ التحديات المُلحِّة الناجمة عن وجود قصور في سلاسل التوريد؛ فهي حلّ شامل مدعوم بالتكنولوجيا، يستهدف جميع مجالات التجارة العالمية بما في ذلك التمويل ونظام تخطيط موارد المؤسسات والتتبع ونظام تشغيل محطة الحاويات وبرامج الجمارك. ويعمل هذا الحلّ أيضاً على تمكين الخدمات اللوجستية الشاملة. ونحن متحمسون للغاية لتقديم الخدمات اللوجستية كواحدة من عروضنا الأولى للعملاء على منصة CARGOES".

ذكاء اصطناعي

توفر المنصّة نموذج تشغيل جمركي موحداً قائماً على الذكاء الاصطناعي، ويهدف إلى تحسين أنشطة إدارة عمليات الحدود وتحصيل الإيرادات. ويعمل النظام على تمكين مسؤولي الجمارك لتسهيل التجارة وتأمين سلاسل التوريد العالمية وزيادة الامتثال. كما يعمل في الوقت ذاته، على الحدّ من تسرب إيرادات الجهات الحكومية. وتم تصميم المنصّة لمساعدة المؤسسات الجمركية العالمية على إصلاح عملياتها وتحديثها من خلال تبسيط التحول الرقمي عبر أحدث التقنيات والأدوات.

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