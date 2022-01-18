«أيميا باور» تستهدف إنتاج 5 آلاف ميجاواط من الطاقة النظيفة خلال 3 سنوات

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت شركة أيميا باور الإماراتية أنها تخطط لرفع حجم إنتاجها من الطاقة النظيفة إلى 5 آلاف ميجاواط خلال السنوات الثلاث المقبلة، فيما كشفت عن نيتها التوسع للاستثمار في مجال تحلية المياه وتخزين الهيدروجين والهيدروجين الأخضر.

وكشف حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة الشركة التي تشارك في معرض القمة العالمية لطاقة المستقبل الذي انطلقت فعالياته في أبوظبي يوم الاثنين أن الشركة تدرس فرصاً استثمارية واعدة في مجال الطاقة النظيفة في كل من افريقيا وآسيا، قائلاً :لدينا خطط واستراتيجيات قوية للدخول في أسواق جديدة في آسيا وإفريقيا لتكون الشريك الموثوق للحكومات الباحثة عن التنمية والتطوير في بلدانها.

وأشار إلى أن الشركة التي تأسست في عام 2015 في دولة الإمارات وتنشط في قطاع الطاقة المتجددة استطاعت خلال فترة وجيزة أن تثبت حضوراً قوياً في الأسواق العالمية.

ولفت النويس إلى أن حجم إنتاج مشاريع الطاقة المتجددة التي تطورها وتنفذها الشركة منذ تأسيسها بلغ نحو 2000ميجاواط من خلال محطات تعمل بطاقتي الشمس والرياح في 15 دولة تشمل جمهورية مصر العربية والأردن وتونس والمغرب وموريتانيا وتوغو وتشاد ومالي وأثيوبيا وبوركينا فاسو وكينيا وأوغندا وساحل العاج ومالاوي وغيرها.

وأكد أن الشركة تسعى لتعزيز مكانتها المتنامية في السوق من خلال تقديم مجموعة واسعة من حلول الطاقة التي تلبي احتياجات الأسواق الناشئة التي تعمل بها، مثل البدء باستخدام تقنيات تخزين الهيدروجين والهيدروجين الأخضر والاستثمار في إنشاء محطات تحلية المياه وغيرها.

وقال النويس: حريصون من خلال مشاريعنا على المساهمة بتوفير طاقة نظيفة وبأسعار مقبولة لشريحة واسعة من سكان البلدان التي نستثمر بها بالإضافة إلى المساهمة في خفض انبعاثات الكربون والمحافظة على البيئة وتوفير فرص عمل دائمة لأبناء تلك الدول وتمكين المجتمع المحلي من خلال البرامج والمبادرات الإنسانية المتنوعة التي تطلقها الشركة والتي تشمل تدريب وتأهيل الكوادر الشابة.

وكان جناح شركة أيميا باور قد شهد إقبالاً من العديد من الزوار والوفود ممثلي الشركات العالمية المشاركة في المعرض والتي أبدت رغبة في التعاون مع الشركة في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، وقال النويس شهدنا لقاءات مثمرة وبحثنا فرصاً واعدة مع عدد من الشركات المهتمة بالاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة.

كما أشاد النويس بمستوى تنظيم المعرض قائلاً مرة أخرى تبرهن أبوظبي على قدرتها على استقطاب واستضافة الأحداث العالمية الكبرى بمستوى متقدم من الاحترافية على الرغم من آثار جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم.

يشار إلى أن شركة أيميا باور التي تتمتع بثقة واسعة في الأسواق العالمية وعلاقات قوية مع المؤسسات المالية الرائدة والشركات المطورة تعمل على تطوير وتملك وتشغيل مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة مجموعة واسعة من حلول الطاقة التي تلبي احتياجات الأسواق الناشئة التي تعمل بها، بما في ذلك محطات الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية الكهروضوئية و الطاقة الحرارية الشمسية المركزة وطاقة الرياح والطاقة الهيدروليكية والطاقة الهجينة).

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