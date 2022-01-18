مجموعة دبي للمجوهرات تطلق عروض «واو» خلال مهرجان التسوق بخصومات حتى 80%

المصدر: دبي- البيان

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تقدم مجموعة دبي للمجوهرات عروض «واو» خلال مهرجان دبي للتسوق. وتتيح الحملة المستمرة على مدار 3 أيام فقط من 21 إلى 23 يناير للمتسوقين فرصة الاستمتاع بخصومات تصل إلى 80٪ على مجموعة مختارة من المجوهرات المرصعة بالماس واللؤلؤ، في أكثر من 60 متجر مجوهرات.

ويمكن للعملاء في الإمارات الحصول على جميع أنواع المجوهرات والحلي من قلادات وأقراط وأساور وخواتم الألماس. وغيرها من تصاميم المجوهرات الفريدة والغريبة المصممة لتناسب أي مناسبة، والاستفادة من الخصومات الكبرى.

وتشمل قائمة المتاجر المشاركة مجوهرات جوي الوكاس، ومجوهرات جوهرة، ومجوهرات مينا، ولا ماركيز للساعات والمجوهرات، ومجوهرات لايف ستايل، ومجوهرات بافليه، وبهيما للمجوهرات، ومجوهرات أناكا الماسية، ومجوهرات مها السباعي، ومجوهرات خوشبو، ومجوهرات تنغلس ومجوهرات إندوس، ليالي للمجوهرات، مجوهرات ميجا ستار.

وقال توحيد عبد الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات: خصومات (واو) هي واحدة من الحملات الترويجية الجديدة المذهلة لمجموعة دبي للمجوهرات. ونسعى دائمًا إلى تقديم أفضل العروض لعملائنا وما هي أفضل طريقة لبدء العام الجديد من شراء المجوهرات بأسعار مخفضة.

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