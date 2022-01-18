إعلان قائمة المتحدثين وأجندة معرضي الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات والتصميم الداخلي للطائرات

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شبكة أفييشن ويك بالتعاون مع مجموعة تارسوس، الجهات المسؤولة عن تنظيم معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات، عن قائمة المتحدثين وأجندة المحتوى المجاني الذي تتيحه منصة جو لايف ثياتر.

ويسلّط الحدث البارز في قطاع الطيران الذي سيقام بين 22 - 23 فبراير 2022، الضوء على أحدث الابتكارات في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي والقوى العاملة وسلاسل الإمداد من خلال برنامج الفعاليات، إلى جانب استعراض أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات. وتجمع الأجندة أبرز صنّاع القرار من شركات الطيران، والشركات العارضة في معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، ومصنعي المعدات الأصلية، والمؤجرين والموردين وأهم المتخصصين في التصميم الداخلي للطائرات.

وتقدّم منصة جو لايف ثياتر على مدار يومين جلسات حوارية وكلمات رئيسية ودراسات وعروضاً تقديمية، بهدف تزويد الحضور بقدرٍ كبير من الأفكار التي تغطي جميع قضايا قطاع الطيران. ويحظى الحضور بفرصة مناقشة أفضل الممارسات وتبادل الأفكار بما يساهم في ضمان استمرار انتعاش ونمو القطاع.

وتشمل أبرز جوانب الأجندة جلسة تضم قادة وخبراء صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات لدراسة حالة سوق التأجير والمؤجرين على المستوى الإقليمي. ومن المشاركين في هذه الجلسة فهد بن حمزة سندي، الرئيس التنفيذي لشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران (ساعي)، وفريزر كوري، الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة (جورامكو)، وزياد الحازمي، الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط، ولي آن شاي، المحررة التنفيذية لقسم الأعمال التجارية وصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في شبكة أفييشن ويك.

وستركّز إحدى الجلسات الحوارية في معرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات على التعاون التشغيلي في مجال الطائرات المتصلة، حيث تجمع نخبة من خبراء القطاع بمن فيهم علياء القلم، مديرة قسم هندسة التطوير بالطيران العماني؛ ونافيد خان، مدير قسم صيانة الطائرات في طيران الإمارات. وتتمحور النقاشات حول أبرز التقنيات المبتكرة ومزايا الطائرات المتصلة.

وقالت ليديا جانو، نائب الرئيس الأول لقسم الفعاليات في شبكة أفييشن ويك: يسرنا الإعلان عن قائمتنا من المتحدثين المرموقين وأجندتنا المقترحة لمؤتمر الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات ومعرض الشرق الأوسط للتصميم الداخلي للطائرات، ونتطلع إلى عودة قطاع الطيران العالمي إلى دبي مجدداً. وتستعرض هاتان الفعاليتان أبرز المستجدات في قطاع الطيران، فضلاً عن توفير فرصٍ رائعة للتواصل وفعاليات جذابة للمساهمة بتحفيز النمو المستدام في القطاع.

وقال تيم هاوز، المدير الإداري لشركة تارسوس إيروسبيس: تعكس النجاحات التي حققها معرض دبي للطيران 2021 مؤخراً والاتفاقيات المتميزة المعقودة خلاله انتعاش قطاع الطيران في ظل التزايد المتواصل للعمليات التشغيلية رغم التحديات المتواصلة. وتتيح الفعاليتان للحضور الاستفادة من أحدث الابتكارات في القطاع إلى جانب فرص النمو والتعاون المهمة.

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