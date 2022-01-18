برج خليفة ينير «وسط مدينة دبي» بعالم من الألوان

المصدر: دبي- البيان

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أعلن «برج خليفة» مؤخراً، أنه ستتم إنارة المبنى الأطول في العالم والمنطقة المحيطة به بألوان أخّاذة، تتبدّل بنمط متناسق، من خلال عرض «عالم من الألوان» الجديد، بتقنية الضوء والليزر.

وباستطاعة سكّان وزوّار دولة الإمارات، على حد سواء، الاستمتاع بمشاهدة هذا العرض الجديد المبهر، كل يوم، من الأربعاء للجمعة عند الساعة 7:45 و9:45 مساءً، وكذلك كل سبت وأحد عند الساعة 7:45 و8:15 و9:45 مساءً.

ويتميّز عرض الضوء والليزر الجديد في «برج خليفة»، بمستويات الروعة والحيوية والجمال ذاتها، التي تألّقت بها عروض «إعمار» في ليلة رأس السنة 2022، والتي أذهلت الزوّار الذين وجدوا في مكان الحدث، وكذلك المتابعين الذين شاهدوا العرض عبر الوسائل المختلفة في كافة أنحاء العالم.

وفي هذا العرض الجديد، تتناغم الإنارة الملوَّنة والراقصة بشكل فريد، مع مقاطع الفيديو المنتقاة بعناية، ما يترك انطباعاً جميلاً، يدوم في الذاكرة مدى العمر.

ومن خلال الجمع بين عناصر الضوء والليزر المتألّقة بألوانها الأخّاذة، والمنعكسة على شاشات LED العملاقة، التي اكتسبت شهرة عالمية، فإن عرض «عالم من الألوان» الجديد في «برج خليفة»، يَعِدُ بأن يكون مختلفاً تماماً عما رآه الزوّار سابقاً في حياتهم.

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