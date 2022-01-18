جولة خليجية لمعرض عقارات النيل 2022 تبدأ بدبي

المصدر: دبي- البيان

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ينطلق معرض «عقارات النيل 2022»، في جولة بدول الخليج العربي، في فبراير المقبل. وستكون البداية من دبي، في الفترة من 3 إلى 5 فبراير، لينتقل بعدها المعرض إلى الدوحة بقطر، في الفترة من 10 إلى 12 فبراير، ثم يليه الرياض من 17 إلى 19 فبراير، وجدة من 24 إلى 26 فبراير.

وانطلقت النسخة الأولى من المعرض في دبي عام 2017. وشهد بداية 2020 انطلاق معرضين للشركة، بمشاركة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة في السعودية والإمارات. ويشهد المعرض، مشاركة كبار شركات التطوير العقاري. وتنظمه شركة «إكسبو ريبابلك» لتنظيم المعارض، تحت رعاية وزارة الإسكان المصرية.

ويشهد معرض عقارات النيل 2022، منافسة كبيرة بين الشركات المصرية، على تقديم أكبر باقة متنوعة من المشروعات المميزة بالمدن الجديدة، ومدن الجيل الرابع، والسواحل المصرية، بعروض وتسهيلات مميزة، لجميع شرائح العملاء من المصريين العاملين بالخارج، والأشقاء العرب، والعملاء الأجانب.

وشددت الشركة المنظمة، على الالتزام بجميع اشتراطات وزارة الإسكان المصرية، وكذلك الجهات الحكومية في الدول التي تستضيف نسخ المعرض. كما يتم التأكد من سلامة أوراق ومستندات جميع الشركات المشاركة بالمعرض، والمشروعات المقرر الترويج لها خلال المعرض.

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