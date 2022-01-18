شراكة بين «أراوند ذا كلوك» و«شيبد. كوم» لطرح أحدث حلول التسويق في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة «أراوند ذا كلوك Around The Clock Communications» لحلول التسويق في دولة الإمارات عن توقيعها عقد شراكةٍ استراتيجية مع «شيبد. كوم Chipp'd.com» الاستوديو الإبداعيّ المتخصص في تطوير المنتجات والأفكار، ومقرّه الولايات المتحدة الأمريكية.

وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية في إطار سعي «أراوند ذا كلوك» و «شيبد. كوم» لمنح عملائهما إمكانية الوصول بشكلٍ مباشر إلى أحدث الحلول وأكثرها تطوّراً، والتي تلبّي جميع مستلزمات الاتصال والتسويق الخاصة بهم. ومع دخول الجميع في عالم التخزين الرقمي NFTs، والعملات الرقمية والذكاء الاصطناعي والطروحات المستقبلية الافتراضية Metaverse، يواصل قطاع الاتصالات والتسويق تطوّره وتقدّمه نحو آفاقٍ جديدة. ومن خلال الشراكة التي تجمعهما، ستعمل «أراوند ذا كلوك» و «شيبد. كوم» على التوسيع السلس لأنظمتهما الصديقة للبيئة، بما يضمن تواصلهما السبّاق مع هذا القطاع الحيوي.

وقال رزق نايفة، الرئيس التنفيذي لشركة «أراوند ذا كلوك»: «تفخر» أراوند ذا كلوك «بتبنّيها ثقافة التغيير البنّاء، والعمل كفريقٍ متكامل مع الرواد والمبتكرين في هذا القطاع. نحن نسعى جاهدين لنبقى دائماً في الطليعة، ورواداً في مواكبة هذا التطور المتسارع، وذلك من خلال توظيف كل ما نملك من أدوات وخبرات رائدة، في المنتجات والخدمات التي نقدّمها».

وأضاف: «من المعروف أنّ جميع العملاء والمستهلكين باتوا اليوم أكثر مواكبةً للحداثة، وأكثر إلماماً بالنواحي التكنولوجية، مع معرفتهم العميقة بلغة الاتصال الرقمي. من هنا تركز» ايه تي سي«على سدّ الفجوة بين استراتيجيات التسويق التقليدية، والتقنيات الحديثة المتصلة بها. نشعر دائماً بالحماسة عند إبرامنا أيّ شراكةٍ جديدة، ولا سيما عند الحديث عن محور أساسيّ يدعم النمو المتواصل لـ«أراوند ذا كلوك» إنّه تعاونٌ استراتيجي بين شريكين يمتلكان حضوراً قوياً جداً، والتزاماً مشتركاً بتزويد عملائهما الحلول الرقمية الفريدة التي تستخدم محتوىً مبتكراً وجذابًا وعالي الجودة، في الوقت ذاته».

عمر فرحة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «شيبد. كوم»، والذي يعمل في تعزيز البنية التكنولوجية للشركات الناشئة منذ العام 2008، ويمتلك خبرةً تتراوح بين تطوير منصات البرمجة وتصميم وإنتاج الأجهزة، قال: «من خلال تخصصنا في ابتكار تجارب فريدة تجمع بين العالمين الواقعيّ والرقميّ، نملك القدرة على جعل تجربة الاتصالات شاملة وأكثر متعة، ونتطلع إلى المزيد من التعاون مع» ايه تي سي«، بهدف إطلاق ابتكاراتٍ جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

من خلال توحيد جهودهما، ستعمل «أراوند ذا كلوك» و«شيبد. كوم» على توظيف نقاط القوّة لدى كلٍّ منهما، سعياً إلى دعم الحلول الفريدة الخاصة بهما، حيث تتلاقى خبرة «شيبد. كوم» التكنولوجية الرائدة، وتجربتها الواسعة مع شركاتٍ متعددة الجنسيات، مع خبرة «أراوند ذا كلوك» وامتلاكها معرفةً شاملة في مجال الاتصالات، ودرايةً عميقة بما تتطلّع إليه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعزّز قدرتهما المشتركة على الإبداع وكفاءتهما في قطاعٍ يشكل فيه الالتزام بالمحتوى المبتكر والمهلة الزمنية المحدّدة أمراً بالغ الأهمية.

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