دبي تستضيف عرضاً حصرياً لأحد أكبر أحجار الماس الأسود في العالم

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، تنظيم عرض حصري لواحدة من أكبر وأكثر قطع الماس الأسوّد ندرة في العالم، والتي تحمل اسم «إنِجما»، في بورصة دبي للماس.

وسيتم عرض هذه الماسة الاستثنائية، التي تزن 555.55 قيراطاً، وتزدان بـ 55 وجهاً، أمام الجمهور لأول مرة في دبي، بمشاركة مجموعة من أبرز الشركات الناشطة في تجارة الماس والأحجار الكريمة في دبي، وجميع أنحاء العالم، ضمن عرض حصري تنظّمه دار «سوذبيز» للمزادات في بورصة دبي للماس. وستشارك هذه الماسة الفريدة والأكبر عالمياً من أي نوع، التي يتم طرحها في مزاد، في جولة عرض عالمية تنطلق من دبي، مروراً بلوس آنجلس، وتنتهي في لندن، قبل أن يتم طرحها للبيع في مزاد إلكتروني مفرد خلال شهر فبراير القادم.

وتُعد «إنِجما» أكبر ماسة سوداء عالمية ذات لون طبيعي، وذلك وفقاً للتقارير الصادرة عن مؤسسة «غوبلين»، والمعهد الأمريكي للأحجار الكريمة، وذلك اعتباراً من عام 2004. وقد تم إدراجها كأكبر قطعة ماس مصقولة في موسوعة غينيس القياسية في عام 2006. ويأتي تصميم هذه الماسة النادرة، مستوحىً من تميمة الحظ في منطقة الشرق الأوسط، التي ترتبط بالرقم خمسة، وترمز إلى الحماية والقوّة والسلامة.

وقال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: فخورون باستضافة هذا العرض الحصري لهذه الماسة الاستثنائية والنادرة، في بورصة دبي للماس، ما يؤكد للجميع مرة أخرى، المكانة الرائدة لإمارة دبي، ومسيرة نموها المتسارعة، بوصفها مركزاً عالمياً لتجارة الماس والأحجار الكريمة. وعقب الأداء الرائع المحقق خلال 2021، الذي استضافت خلاله بورصة دبي للماس، 68 مناقصة للماس والأحجار الكريمة، فنحن سعداء باستهلال العام الجديد بهذا العرض الاستثنائي، ونتطلع إلى مواصلة النمو، والمضي قدماً نحو الترحيب بالمشاركين القادمين من مجتمع الماس الدولي، خلال مؤتمر دبي للماس، المقرر إقامته الشهر القادم. واليوم، باتت دبي مركزاً رائداً في تجارة الماس والأحجار الكريمة، ونحن واثقون بأننا نؤسس لمنظومة مدعومة بركائز النمو والتطوّر، وتتوافر فيها كافة الإمكانات اللازمة لترسيخ مكانة دبي، كثقل حيوي بارز على خارطة تجارة الماس العالمية.

ويلعب مركز دبي للسلع المتعددة، دوراً فاعلاً في تعزيز حضور دبي كمركز عالمي رائد لتجارة الماس، وبما يتماشى مع رؤيته المتمثلة في استقطاب تدفقات تجارية جديدة، وتسهيلها وتوجيهها نحو الإمارة. وتحتضن بورصة دبي للماس، أكبر منشأة لاستضافة مناقصات الماس، اليوم أكثر من 1100 شركة عالمية وإقليمية متخصصة في تجارة الماس والأحجار الكريمة، حيث توفر للشركات المُسجلة والخبراء، بنية تحتية متطوّرة من الطراز العالمي، مدعومة بمحفظة واسعة من المنتجات والخدمات، بهدف مواصلة النمو، وتحفيز التدفقات التجارية، انطلاقاً من أسس متينة وموثوقة. ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة، دعم إمارة دبي، من خلال تعزيز مكانتها كمركز عالمي لتجارة الماس الاصطناعي والأحجار الملوّنة.

تحظى دبي بموقع استراتيجي، عند تقاطع طرق تجارة الماس العالمية، مع رحلات جوية مباشرة إلى أبرز مراكز الماس الخام، بما في ذلك سورات ومومباي في الهند وإسرائيل وأنغولا وجنوب أفريقيا وروسيا وبلجيكا. وانطلاقاً من مسيرة النمو الرائعة، التي سجّلتها بورصة دبي للماس، والمكتسبات التي حققتها منصّات ومبادرات تبادل الخبرات والمعارف التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، باتت الإمارة مركزاً محورياً لتجارة الماس والأحجار الكريمة، من حيث القيمة والحجم، خاصةً بعدما ارتفع حجم تجارة الماس، من 13.2 مليار درهم (3.6 مليارات دولار) في 2003، إلى 84 مليار درهم (23 مليار دولار) في عام 2019.

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