بنك أبوظبي الأول ينفذ أول معاملاته على منصة «بُنى» التابعة لصندوق النقد العربي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن بنك أبوظبي الأول تعزيز دوره في تطوير قطاع المدفوعات الإقليمية عبر الحدود من خلال مباشرة أنشطته على منصة «بُنى» (المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية) التابعة لصندوق النقد العربي. واستكمل البنك أول معاملاته بالجنيه المصري على المنصة، وسيشارك في معاملات جديدة بعملات أخرى مستقبلاً.

وتعتبر منصة «بُنى» نظاماً متكاملاً ومتخصصاً في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بعملات متعددة في المنطقة العربية، وتقدم حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ ومتطلبات الامتثال الدولية. وتتم تسوية المدفوعات فورياً من قبل البنوك المحولة والمستفيدة المشاركة مباشرة في المنصة.

وقال سانجاي سيتي، عضو منتدب أول ورئيس العمليات المصرفية الدولية في بنك أبوظبي الأول: يعكس انضمام بنك أبوظبي الأول إلى منصة «بنى» عمق التزامنا بدعم المبادرات الاستراتيجية التي تعزز البنية التحتية لقطاع المدفوعات في المنطقة، وتمنح زخماً أكبر للأنشطة التجارية عبر الحدود؛ حيث تقدم المنصة للعملاء تجربة تحويل فورية مدعومة بأعلى مستويات أمان العمليات المالية. ونود في هذه المناسبة أن نتقدم بالشكر إلى صندوق النقد العربي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على جهودهم الحثيثة لدعم اعتماد منصة «بُنى»، ما سيساهم بدور إيجابي في تحفيظ نمو قطاع الدفع عبر الحدود على مستوى المنطقة. وبدوره، يتطلع بنك أبوظبي الأول قدماً إلى الاستفادة من الإمكانات الكبيرة لهذه المنظومة الحديثة التي سيتم إثراؤها مستقبلاً بالمزيد من الوظائف والخصائص الجديدة والمهمة.

وقال مهدي مانع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة بٌنى للمدفوعات العربية): نرحب بانضمام بنك أبوظبي الأول كمشارك في شبكة «بُنى»، وشريك داعم لتطلعاتنا الهادفة إلى تعزيز نمو أنشطة الدفع عبر الحدود على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال التركيز على الشفافية، وخفض التكاليف، وزيادة سرعة وتوفر الخدمات المتكاملة، بما يتماشى مع خارطة طريق مجموعة العشرين نحو تعزيز أنشطة الدفع عبر الحدود. ونحن على ثقة بأهمية الدور الذي سيلعبه بنك أبوظبي الأول في تحقيق هذه الأهداف، ونتطلع قدماً إلى التعاون الوثيق والبنّاء مع إدارته. كما سنواصل التعاون مع القطاع المصرفي في دولة الإمارات والمنطقة العربية وخارجها لتفعيل الدور الاستراتيجي الذي تساهم به المنصة من حيث توفير الفرص المثمرة التي تدعم نمو الاقتصادات العربية وتوطد العلاقات التجارية بين الشركاء. ونتقدم بالشكر أيضاً إلى مصرف الإمارات المركزي على ما يقدمه من دعم ورعاية مستمرين لمنصة «بُنى».

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