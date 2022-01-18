تخفيضات مُذهلة ليوم واحد في دبي فستيفال مول

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عيشوا أجواء الرفاهية وَالتوفير حتى أقصاها ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق في دبي فستيفال سيتي مول واستفيدوا من الخصومات الناريّة لِيَومٍ واحدٍ فقط، مِن مجموعة مختارة من مستحضرات التجميل والأزياء والإلكترونيات والأثاث المَنزلي وَلوازم الديكور وَأبرزُها العلامة التجارية الشهيرة ايكيا.



يَومَ الخميس 20 يناير الجاري استثنائياً، وَمع كل قسيمة شرائية بقيمة 500 د.إ فما فوق، سوفَ يحظى متسوّقو دبي فستيفال سيتي مول بِفرصة تدوير العجلة الرقمية للفوز بجوائز مذهلة بِقيمة إجمالية 10,000 د.إ وَتشمل قسائم هدايا وفواتير نقدية مرتجعة لِحامِلي بطاقة هدايا فستيفال سيتي مول، وَالكثير من المفاجآت غيرها!



وصرَّح هيثم حجار، المدير العام لدبي فستيفال سيتي مول بِالقول: "لا شكَّ أنّ التخفيضات الرائعة التي يقدمها دبي فستيفال مول لِيومٍ واحد فقط هي فرصة مثيرة لِلعملاء وَالمتواجدين في إمارة دبي للاحتفال بفعاليات مهرجان دبي للتسوق 2022. يسعدنا أن نتيحَ لِعملائنا فرصاً تَوفيريّة لا تُفَوَّت وَتجارب شرائية مميّزة للاستفادة من خصومات هائلة تصل إلى 90٪ في كافة متاجر المول، والتسوّق من أفضل العلامات التجارية بأفضل الأسعار، بالإضافة إلى فرصة الفوز بِجوائز مذهلة".



بإمكان الزوّار الترفيه عن أنفسهم من خلال التسوق من مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية والمحلية، فضلاُ عن ذلك، فإنَّ لِلعائلات وَعشاق الطعام حصة كبيرة من التجارب الترفيهية الحَيّة وَالمثيرة يضعها دبي فستيفال مول في متناولِهِم خلالَ مهرجان دبي للتسوق. كذلك لا يُمكن تفويت فرصة زيارة سوق "رايب ذا باي" والاستمتاع بفعالياته الترفيهية اليومية، التي تستمر حتى مايو المقبل 2022 من الساعة 4 مساءً حتى 10 مساءً في الواجهة البحرية الشهيرة والفسيحة لِفستيفال باي. حيث التجول في السوق حافلٌ بِخيارات لا حصرَ لها من العلامات التجارية وَأصناف الأطعمة المحلية، بالإضافة إلى أمتع الأنشطة الترفيهية الحيّة، وكذلك أروع المشاهد الضوئية وَالليزر وَالموسيقى المُبهِجة مع عرض "تخيّل" الشهير.

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