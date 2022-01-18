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يعد المفكر والمستشار العالمي الدكتور محمود رواجبة أول مبتكر في العالم لتطبيق عالمي لمهارات المستقبل ، مبني على الذكاء الإصطناعي.

ويعتبر رواجبة عالِم ومفكّرعربي ضمن أول دفعة في العالم لدكتوراه الابتكار المؤسسي والتحول الرقمي واستشراف المستقبل

ويقوم رواجبة بدور مستشار لقمة العشرين العالمية ومستشار دولي في الابتكار واستشراف المستقبل

وابتكر رواجبة المقياس العالمي لمهارات المستقبل، من خلال تقييم الذكاءات والمواهب والمهارات وربطها بالوظائف الحالية ووظائف المستقبل ومسجل كلملكية فكرية في الإمارات 2020/9826 https://drrawajba.com

وابتكر رواجبة وقاد ونفّذ المشروع الأول من نوعه عالمياً بإسم (منظومة رواجبة العالمية المتقدمة لاقتصاد المعرفة المبتكرة 01) والتي تحتوي على نظريات وأدوات واستراتيجيات ومعايير ومؤشرات مبتكرة واستباقية في مجالات الابتكار والمستقبل والرشاقة والتميّز والمهارات الرقمية والإبداعية

والحلول الابتكارية والجاهزية للمستقبل وجودة الحياة الرقمية ....الخ. والتي يقدمها كأفضل الممارسات للمؤسسات الرائدة في المنطقة، ويقدمها كدبلومات متقدمة وتطبيقية بالتعاون مع مركز التعليم المستمر في جامعة عجمان في دولة الإمارات العربية المتحدة ويقدمها أيضا برامج ماجستير ودكتوراه معتمدة عالمياً، بالتعاون مع الأكاديمية الاسكندنافية في مملكة السويد.



وقد قام رواجبة بتطوير المئات من المؤسسات الرائدة كمستشار في الابتكار والتميز المؤسسي وقام بتخريج عشرات الآلاف من القادة في الإمارات والمنطقة العربية ضمن برامجه المبتكرة والمتقدمة في الابتكار والمهارات الرقمية والقيادة والجاهزية للمستقبل ...الخ.

وصمّم رواجبة سيناريوهات المستقبل ومشاريع 10X للعديد من المؤسسات ذات المستوى الأعلى في دولة الإمارات

وابتكر رواجبة تطبيقات ذكية في جمارك دبي عام (2015) تضيف المليارات لحكومة دبي

كما حاز رواجبة على تكريم سمو الشيخ محمد بن راشد لاعتماد ثلاثة أفكار من أفكاره لتطوير التعليم عام 2014

عمل رواجبة لعشر سنوات في جمارك دبي وفاز بوسام التميز الوظيفي سنة 2016

وفاز بعدة جوائز عالمية في مجال الابتكار مثل (البريطانية والأمريكية والعربية)

قام رواجبة بتأسيس المجلس الأعلى للابتكار مع مجموعة من القادة العرب في جامعة الدول العربية 2021

وحظي بتمثيل الأمة العربية بالمشاركة رسمياً في إعداد ايزو الابتكار العالمي 56000 سنة 2019

أشرف رواجبة على تنفيذ وتخريج الدفعة الأولى من خريجي ماجستير الابتكار المؤسسي والتحول الرقمي واستشراف المستقبل الأول من نوعه في العالم، في ديسمبر 2021 بافتتاح وحضور نخبة من الشيوخ أصحاب السمو وأصحاب السعادة، وتخريج آلاف القادة بدبلومات تطبيقية من جامعة عجمان.

وقدم رواجبة خمسين استراتيجية للخمسين القادمة (في الابتكار واستشراف المستقبل والمرونة المؤسسية وجودة الحياة الرقمية ...الخ) في يوم الإتحاد الخمسين

وترأس رواجبة العديد من المؤتمرات العالمية وحظي بتمثيل فلسطين والعرب في العديد من المحافل الدولية



وللإطلاع على برامج رواجبة التطبيقية والمبتكرة والمعتمدة عالمياً أو التسجيل فيها من خلال الروابط التالية:



https://wa.me/971551458221

https://forms.gle/n5FUuNBq4NwFfecA6

التاريخ يكتبه المنتصر، والمستقبل يكتبه المبتكر

الناجح يبحث عن الفرص، أما المبتكر فتبحث عنه الفرص

بالمهارات المتقدمة: نذهب إلى المستقبل قبل أن يأتي إلينا

من الناس من يحلم بالمستقبل، ومنهم من يتخيله، ولكننا نصنع المستقبل

من أقوال المفكّر العالمي د. محمود رواجبة

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