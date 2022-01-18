أدنوك تباشر تفعيل خطط استمرارية الأعمال لضمان توفير إمدادات موثوقة من المنتجات للعملاء

المصدر: البيان

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أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك" ، أنها باشرت بتفعيل خطط استمرارية الأعمال لضمان توفير إمدادات موثوقة من المنتجات للعملاء.

وقال الشركة غي حسابها الرسمي على " تويتر" : " في أعقاب حادثة مستودع الوقود في المصفح، باشرت أدنوك بتفعيل خطط استمرارية الأعمال لضمان توفير إمدادات موثوقة من المنتجات لعملائها في دولة الإمارات وحول العالم، مع الحفاظ على أمن وسلامة كوادرها".

وكانت الشركة أصدرت بيانا قالت فيه أنه في حوالي الساعة 10 من صباح أمس الأثنين اندلع حريق في محطة تحميل المنتجات المكررة في منطقة "مصفح" بأبوظبي. وفور وقوع الحادث سارعت فرق الاستجابة والطوارئ والدفاع المدني والإسعاف، بالإضافة إلى فريق الاستجابة للطوارئ في أدنوك، إلى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

في أعقاب حادثة مستودع الوقود في المصفح، باشرت أدنوك بتفعيل خطط استمرارية الأعمال لضمان توفير إمدادات موثوقة من المنتجات لعملائها في دولة الإمارات وحول العالم، مع الحفاظ على أمن وسلامة كوادرها. — ADNOC Group (@AdnocGroup) January 17, 2022

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