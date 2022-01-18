ترخيص فئة أولى للبنك الأهلي الكويتي بمركز دبي المالي

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن البنك الأهلي الكويتي – فرع مركز دبي المالي العالمي، أمس، أنه حصل على «ترخيص مصرفي من الفئة الأولى» من قبل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA). وترقية الترخيص للفئة الأولى لفرع البنك الأهلي الكويتي - مركز دبي المالي العالمي، تسمح للفرع بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للمؤسسات المالية، بما في ذلك قبول الودائع. وتتماشى ترقية الترخيص أيضاً مع خطط النمو المستقبلية للبنك وتجعل من فرع البنك بمركز دبي المالي العالمي مركزاً مصرفياً خارجياً إقليمياً يتمتع بإمكانيات كبيرة لخدمة الشركات والشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية عبر عملياته المختلفة.

وقال عبد الله السميط، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي: منذ تأسيس عملياتنا في مركز دبي المالي العالمي في عام 2018، حققنا إنجازاً مهماً. ويؤكد التوسع في خدماتنا خارج المركز التزامنا بتحقيق قيمة إضافية لعملائنا من المؤسسات الدولية في كافة أنحاء المنطقة.

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