6158 عضوية جديدة بغرفة الشارقة خلال 2021

المصدر: الشارقة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توجت غرفة تجارة وصناعة الشارقة جهودها في عام 2021 في دعم مجتمع الأعمال والمساهمة في نمو القطاعات الاقتصادية، وتحفيز تجارة إمارة الشارقة وتشجيع الاستثمار، وتسهيل نموه من خلال نجاحها في تحقيق نقلة نوعية على مستوى عدد العضويات الجديدة للشركات المنضوية تحت مظلة الغرفة خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي العضويات الجديدة 6158 عضوية بنسبة زيادة 61% عن عام 2020، ما يعد مؤشراً واضحاً على الدور الحيوي، الذي تسهم به الغرفة في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الشارقة، من خلال خلق بيئة محفزة للأعمال والترويج للإمارة مركزاً تجارياً عالمياً، والارتقاء بإمكاناتها الاقتصادية والتنافسية

عضويات

وبحسب بيانات الغرفة، بلغ عدد العضويات المجددة 47794 عضوية، بزيادة 4 % عن العام السابق، وبلغ عدد عضويات المناطق الحرة 2021 عضوية، ليصبح مجموع العضويات الجديدة والمجددة المسجلة العام الماضي 55973 عضوية، في حين بلغ عدد شهادات المنشأ 65404 شهادات صادرة خلال 2021.

وكثفت غرفة الشارقة من اجتماعاتها مع ممثلي القطاع الخاص خاصة مجموعات العمل القطاعية التابعة لها، حيث عقدت اللجان التمثيلية لمجموعات العمل العديد من الاجتماعات بلغ عددها 19 اجتماعاً خرجت بـ31 توصية، تم متابعة التنفيذ بنسبة 100 %. كما نظمت 11 زيارة ميدانية للقطاعات المختلفة (العقارات- الصناعة- الشقق الفندقية)، كما نظمت وشاركت مجموعات العمل في العديد من الفعاليات، التي ترتكز على المعرفة والتطوير، وفعاليات تخدم وتدعم النشاط الاقتصادي بالإمارة، وفتح فرص تسويقية لاستثمارات جديدة في قطاعات العمل، حيث بلغ عددها 22 فعالية.

تدريب وتطوير

وحقق مركز الشارقة للتدريب والتطوير التابع للغرفة العديد من الإنجازات، تمثلت في اعتماد المركز لدى 6 جهات حكومية وخاصة، وتوقيع 4 اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم، وتنفيذ 2440 ساعة تدريبية لموظفي الغرفة و11 من البرامج التدريبية الداخلية و17 من البرامج التدريبية للقطاع الخاص والعام، كما نظم المركز 9 من برامج الزيارات الميدانية (استقبال/‏‏ إيفاد ) للاطلاع على أفضل الممارسات لدى المركز، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل 68 طالباً وطالبة من مختلف الجامعات والكليات والباحثين عن عمل، وتدريب 94 موظفاً وموظفة لدى دائرة الموارد البشرية، وتنفيذ 19 ورشة عمل وندوات تثقيفية وتوعوية لموظفي الغرفة والقطاعين العام والخاص، وشهدت الغرفة خلال العام الماضي استقبال أكثر من 97 وفداً رسمياً وتجارياً من مختلف دول العالم.

مواكبة الإنجازات

قال عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة في تصريح خاص لـ«وام»: إن كم الإنجازات التي حققتها الغرفة في عام 2021، التي احتفلت به بيوبيلها الذهبي ونوعية وتفرد المبادرات الخلاقة، التي عملنا على تقديمها والفعاليات والبرامج والمعارض التجارية الاستثنائية جاءت من منطلق حرصنا على مواكبة الإنجازات المتلاحقة، التي حققتها إمارة الشارقة، بفضل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، إلى جانب سعينا الدائم لتحقيق أهدافنا الرامية إلى ترسيخ مكانة الشارقة وجهة عالمية لمجتمعات الأعمال.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز