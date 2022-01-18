«تبريد» تستحوذ على محطة في عُمان

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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كشفت شركة «تبريد» استحواذها على محطة تبريد المناطق في سلطنة عمان وذلك مقابل 65.4 مليون درهم، بالإضافة إلى مصاريف إتمام الصفقة.

وقالت الشركة في إفصاح لسوق دبي المالي إنها قامت بالدخول عبر شركة تبريد عمان المحدودة التابعة لتبريد والمملوكة بنسبة 60.54% في اتفاقية مع شركة الموج مسقط للاستحواذ على محطة تبريد المناطق وما يرتبط بها من أصول.

وأوضحت الشركة أن المحطة تعد المزود الحصري لخدمات تبريد المناطق لمشروع الموج التطويري في العاصمة العمانية مسقط.

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