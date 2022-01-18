1.54 تريليون أصول بنوك دبي بنمو %2.4 في 11 شهراً

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

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ارتفعت أصول بنوك إمارة دبي إلى نحو 1 تريليون و542 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي لتستحوذ بذلك على حصة بنحو 46.8% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة والبالغة قيمتها 3.29 تريليونات درهم، وذلك وفق إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وزادت أصول بنوك دبي بنسبة 2.4% خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي مقارنة بنحو 1 تريليون و505 مليارات درهم في نهاية ديسمبر 2020، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 1.7% مقابل 1 تريليون و516 مليار درهم في نوفمبر 2020، وارتفعت على أساس شهري بنحو 1% مقابل 1 تريليون و527 مليار درهم في أكتوبر 2021.

الائتمان

وبحسب الإحصائيات، زاد الائتمان المصرفي لبنوك دبي إلى 878 مليار درهم في نهاية نوفمبر، بارتفاع على أساس شهري بنحو 1.1% مقابل 868.4 مليار درهم في أكتوبر 2021، فيما زاد الائتمان بنحو 0.5% خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي مقارنة بنحو 873.5 مليار درهم في ديسمبر 2020. وتستحوذ بنوك دبي على نحو 49.1% من إجمالي الائتمان المصرفي في الدولة والبالغة قيمته 1.78 تريليون درهم في نهاية نوفمبر الماضي.

الودائع

وارتفعت ودائع بنوك دبي إلى 924.6 مليار درهم في نهاية نوفمبر، بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.03% مقارنة بنحو 924.3 مليار درهم في أكتوبر 2021، فيما زادت على أساس سنوي بنسبة 4.6% مقارنة بنحو 884.2 مليار درهم في نوفمبر 2020، وارتفعت بنسبة 3.1% خلال الـ11 شهراً الأولى من 2021 مقابل 896.5 مليار درهم في ديسمبر 2020. واستحوذت بنوك دبي على نحو 47% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في الدولة والبالغة 1.966 تريليون درهم في نهاية نوفمبر الماضي.

الاستثمارات

ووصلت استثمارات بنوك دبي إلى 251.7 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 4.3% مقارنة بنحو 241.3 مليار درهم في أكتوبر السابق عليه، وبزيادة على أساس سنوي بنسبة 37.6% مقارنة بنحو 182.9 مليار درهم في نوفمبر 2020، وبارتفاع 39% خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي مقابل 181.1 مليار درهم في ديسمبر 2020.

ووصلت استثمارات بنوك دبي في سندات الدين إلى 95.5 مليار درهم في نوفمبر بزيادة على أساس شهري بنسبة 6.5% وبزيادة على أساس سنوي 41.7% وبارتفاع 37.8% خلال 11 شهراً، فيما بلغت استثماراتها في السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق نحو 122.9 مليار درهم بارتفاع شهري 3.9% وسنوي 50.1% وخلال الـ11 شهراً بنسبة 57.2%.

أسهم

وصلت استثمارات بنوك دبي في الأسهم إلى 2.6 مليار درهم في نهاية نوفمبر، بزيادة بنسبة %4 خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الماضي مقارنة بنحو 2.5 مليار درهم في ديسمبر 2020، بينما استقرت على أساس شهري وسنوي. ووصلت الاستثمارات الأخرى لبنوك دبي إلى 30.7 مليار درهم.

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