5 آلاف زائر لمعرض الإلكترونيات في إكسبو خورفكان

المصدر: (الشارقة- البيان)

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استقطبت فعاليات معرض «إكسبو للإلكترونيات» الذي نظمه مركز إكسبو خورفكان في الفترة بين 14 و16 يناير الجاري أكثر من 5 آلاف زائر، بعد مشاركة واسعة من أهم الشركات الرائدة في قطاع تجارة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية المنزلية.

وقدم الحدث لزواره على مدار 3 أيام تجربة تسوق مميزة، بما تضمنه من عروض جاذبة وتخفيضات كبرى على باقة واسعة من أحدث المنتجات الإلكترونية والأجهزة المنزلية وغيرها من تجهيزات المطبخ العصري والتي قدمتها نخبة من أبرز العلامات التجارية العالمية، من أهمها «سامسونج» وإل جي وجنرال إلكتريك وغيرها العديد.

وأعرب سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، عن سعادته بالنجاح الذي حققه المعرض، على كافة الأصعدة سواء من حيث الإقبال اللافت من الزوار والمشاركة المتميزة من الشركات العارضة، أو على صعيد التمكن من تحقيق مستهدفاته المتمثلة في توفير منصة تسوق متكاملة تضمنت العديد من المنتجات التي ترضي أذواق سكان مدينة خورفكان وزوارها من مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية، إضافة إلى المساهمة في تحقيق إضافة نوعية لقطاع تجارة التجزئة في المنطقة الشرقية، من خلال تعزيز تواصل الشركات العارضة مع مستهلكيها الحاليين وجذب مستهلكين جدد، وزيادة حركة المبيعات والشراء.

وأكد خليل المنصوري مدير مركز إكسبو خورفكان، أن المعرض جاء ضمن أجندة المعارض التي يستضيفها وينظمها المركز خلال العام الجاري والتي ستتضمن العديد من الفعاليات التخصصية والتجارية والخدمية المهمة التي تلبي احتياجات المنطقة الشرقية وتستهدف تعزيز النشاط التجاري بها.

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