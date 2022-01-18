ترقّب بأسواق الأسهم للنتائج السنوية والتوزيعات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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هبطت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مع سيطرة الترقب انتظاراً لانطلاق ماراثون إفصاحات نتائج وتوزيعات الشركات السنوية.

وانخفض سوق دبي 0.7% إلى مستوى 3179.35 نقطة مع تراجع أسهم العقار والبنوك والتأمين والخدمات والاتصالات والسلع، فيما تراجع سوق أبوظبي 0.15% ليصل إلى 8413.22 نقطة مع هبوط أسهم قيادية في قطاع العقار والاستثمار والاتصالات.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.92 مليار درهم، منها 1.44 مليار في أبوظبي و484.5 مليوناً بدبي. وجرى تداول 524.6 مليون سهم، موزعة بواقع 242.5 مليوناً في أبوظبي و282.1 مليوناً بدبي عبر تنفيذ 13462 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 0.63% بعد هبوط «إعمار العقارية» 0.6% و«إعمار للتطوير» 0.23% و«الاتحاد العقارية» 1.23% و«ديار» 1.99%. وتراجع قطاع البنوك 1.6% على وقع انخفاض «دبي الإسلامي» 1.09% و«الإمارات دبي الوطني» 2.28% و«أملاك» 3.76% فيما ارتفع «جي إف إتش» 0.78%.

وصعد قطاع الاستثمار 2.6% بعد نمو «دبي للاستثمار» 4.95%. وزاد قطاع النقل 0.45% بعد صعود «العربية للطيران» 1.38% .

وتصدر «دبي للاستثمار» النشاط بسيولة 84.86 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» 83.27 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» 67.4 مليوناً. وحقق «الصناعات الوطنية» أكبر ارتفاع بنسبة 15%، فيما كان «آن ديجيتال» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.63%.

واتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 47.6 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، شهد قطاع البنوك ارتفاع سهم «أبوظبي الأول» 0.83%، فيما تراجع «أبوظبي الإسلامي» 1.58% و«أبوظبي التجاري» 1.12%، وفي قطاع الاستثمار، ارتفع «العالمية القابضة» 0.3% و«ملتيبلاي» 0.59%.

وفي قطاع الاتصالات، انخفض «اتصالات» 0.33% و«الياه سات» 0.37%. وبقطاع الطاقة هبط «أدنوك للتوزيع» 0.71% و«أدنوك للحفر» 0.3% و«دانة غاز» 0.97% و«طاقة» 0.81%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 339.27 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 336.87 مليوناً. وحقق «فودكو» أكبر ارتفاع بنسبة 4.76% فيما كان «أبوظبي الوطنية للتكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.93%. واتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 55.55 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل.

استثمار مؤسسي

تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 67.23 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي بصافي استثمار 42.87 مليون درهم. واتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار 42.87 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار 67.2 مليون درهم.

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