مشاريع تكنولوجية هندية تستعد للانطلاق من «دبي للسيليكون»

المصدر: دبي- البيان

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استقبلت واحة دبي للسيليكون، القنصل الهندي في دبي، الذي زار مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، المملوك للواحة، والذي يعد الأكبر من نوعه للتكنولوجيا ومساحات العمل المشتركة في منطقة الشرق الأوسط، حيث ناقش مع مسؤوليها فرص التعاون بين الواحة ومركز «ديتك»، ومركز الهند للابتكار الموجود ضمن إكسبو 2020 دبي.

واستقبل الدكتور جمعة المطروشي، المدير العام لواحة دبي للسيليكون، الدكتور أمان بوري القنصل الهندي بدبي، بحضور سيدارتا باريلي رئيس المستشارية القنصلية، وغانم الفلاسي نائب رئيس أول التكنولوجيا وريادة الأعمال في واحة دبي للسيليكون. كما ضم الوفد ممثلي 6 من المشاريع التكنولوجية الهندية الناشئة العاملة في قطاع تطبيقات السياحة والسفر، حيث قدموا أفكارهم التي يتطلعون إلى إطلاقها من دبي للسيليكون.

وقال أمان بوري: الإمارات مركز عالمي للكفاءات والشركات العالمية، ما يوفر فرصاً نوعية للمواهب الهندية. ويحتضن مركز الهند للابتكار في جناح إكسبو أكثر من 190 شركة هندية ناشئة. كما ينظم المركز ورش عمل وفعاليات وتواصل مع جهات مرموقة، مثل واحة دبي للسيليكون، ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال «ديتك»، و«TiE Dubai»، وغيرها، ما يتيح مجالات واسعة للمبتكرين الهنود، للتفاعل مع المستثمرين العالميين.

وقال الدكتور جمعة المطروشي: تعمل الواحة لتكون وجهة لتمكين واحتضان المشاريع الناشئة، ورواد أعمال من جميع أنحاء العالم، الذين يرغبون بتوسيع حضورهم في المنطقة، خاصة أنها تتمتع ببنية تحتية متكاملة، وبيئة أعمال جاذبة، وتدعم الشركات التكنولوجية ورواد الأعمال والمشاريع الناشئة، على حد سواء، حيث تحتضن الواحة، من خلال مركز «ديتك»، اليوم، أكثر من 1000 شركة ناشئة، من أكثر من 75 دولة.

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