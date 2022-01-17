«بي سي جي بلاتينيون» تفتتح مقراً في الإمارات لتعزيز حضورها بأسواق المنطقة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت بي سي جي بلاتينيون، شركة الاستشارات الاستراتيجية المتخصصة في التكنولوجيا الرقمية، افتتاح مكتب لها في الشرق الأوسط مع بداية العام 2022، على أن يكون مقره في الإمارات، لتوفير خدماتها في أسواق المنطقة التي تشهد تطوراً متنامياً على نحو ملحوظ. وتوفر الشركة خدماتها منذ فترة طويلة في العديد من الأسواق العالمية والإقليمية، بما في ذلك الشرق الأوسط. وسيؤدي افتتاح المكتب الجديد إلى زيادة العدد الإجمالي للمواقع إلى 39 مكتباً حول العالم.

ويعتبر التحول الرقمي من العناصر الأساسية المساهمة في تسريع عملية تطوير الأسواق في الشرق الأوسط، حيث يقدر الخبراء حجم سوق الخدمات الاستشارية بحوالي مليار دولار، يمثل القطاع الرقمي نسبة تفوق الربع منها. وعلى سبيل المثال، استثمرت الإمارات حوالي 8 مليارات دولار أمريكي في هذا القطاع.

وقال آلان شنوولي، المدير الإداري لشركة بي سي جي بلاتينيون، الذي سيرأس مكتب الشرق الأوسط: بي سي جي بلاتينوين من الشركات المتخصصة في مشاريع التحول الرقمي المعقدة. وسنتمكن بفضل افتتاح مكتبنا الجديد في الشرق الأوسط من تعزيز قدرات عملائنا وإمكاناتهم والارتقاء بأدائهم وتعزيز منظومة شراكاتنا القائمة حالياً عبر المنطقة.

ومن جهته قال ديفيد بانهانز، مدير مفوّض وشريك في مكتب الشرق الأوسط «سيقوم مستشارونا الإقليميون بتلبية احتياجات العملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط انطلاقاً من دبي قبل توسيع حضورنا في شتى أنحاء المنطقة مستقبلاً، ولدينا طموح كبير لتنمية أعمالنا على مستوى المنطقة، وخصوصاً في المملكة العربية السعودية والأسواق الأخرى بمرور الوقت. ويتميز الشرق الأوسط بمجموعة من خبراء تكنولوجيا المعلومات الطموحين الذين ستتاح لهم الفرصة للتطور بشكل ديناميكي معنا».

تتجه المنطقة منذ سنوات عدة إلى الاهتمام بالتحول الرقمي على نحو ملحوظ، حيث لاحظت بي سي جي بلاتينيون تزايداً استثنائياً في الطلب على الخبرات الرقمية، لا سيما في مجال الخدمات المالية والطاقة والتكنولوجيا والإعلام وقطاعات الاتصال، فضلاً عن القطاع العام.

وقال سانتيري كيرفيلا، رئيس بي سي جي بلاتينيون في أوروبا والشرق الأوسط وجنوب آسيا: تشهد منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً متزايداً في الطلب على الكفاءات والقدرات التي توفرها بي سي جي بلاتينيون، مثل هندسة المؤسسات والتصميم الذي يركز على الإنسان والأمن السيبراني والمرونة.

وتأسست بي سي جي بلاتينيون عام 2000 كشركة فرعية تابعة لشركة الاستشارات الاستراتيجية بوسطن كونسلتينج جروب، بهدف الجمع بين وجهات النظر الاستراتيجية لشركة بوسطن كونسلتينغ جروب والخبرات الرقمية. وتعمل بي سي جي بلاتينيون على تطوير المنتجات والمنصات والحلول الرقمية للمؤسسات والمنظمات وتصميمها في جميع أنحاء العالم. ويعمل لصالحها أكثر من 750 خبيراً رقمياً في 39 موقعاً حول العالم، بالإضافة إلى شراكات استراتيجية مع أكثر من 100 شركة رائدة.

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