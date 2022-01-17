سمانا للتطوير العقاري تطلق مشروعين بدبي في مارس ومايو 2022

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت سمانا للتطوير العقاري أنها ستزيد عدد الموظفين بنسبة 50%، ومضاعفة إيرادات المبيعات المستهدفة لعام 2022، وتعتزم الشركة إطلاق مشروعين جديدين في مارس ومايو 2022.

في ظل مشاعر المستثمرين المتفائلة، تتوقع سمانا أن يُجرى بيع مشروعها الجديد خلال أسبوعين.

وحافظت الشركة على إيراداتها المرتفعة، واحتلال المرتبة الأولى خلال عام 2021، حيث زاد إجمالي الإيرادات من يناير إلى ديسمبر 2021 بأكثر من 50%، وأفادت شركة التطوير العقاري أن ارتفاع الإيرادات الشهرية تحقق بفضل نهج العمل، الذي يركز على مفهوم «إنجاز الأعمال في وقتها المحدد كل مرة» فيما يتعلق بسير العمل السلس لأعمال الإنشاءات في مشاريعها وإنجازها قبل نهاية الجدول الزمني للمشروع.

توضح بيانات السوق الخاصة بالمشاريع العقارية لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي توضيحاً مستمراً أن شركة سمانا للتطوير العقاري من بين أفضل 20 شركة في دبي، وتحتل المركز الأول في منطقة أرجان، حيث حققت 296 عملية بيع للعقارات على الخريطة مع عمليات تسجيل لعقود بقيمة 195.32 مليون درهم (53.2 مليون دولار)، منذ سبتمبر 2021، وحافظت سمانا للتطوير العقاري على مكانتها بين أفضل 20 مطوراً عقارياً تميزوا بارتفاع معايير الأداء في دبي عام 2021.

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري: «نحن متحمسون للغاية لاحتلالنا مرتبة أعلى واستمرار نمونا، ويُحقق النمو المتسق نظراً لفلسفتنا التجارية التي تركز على «إنجاز الأعمال في وقتها المحدد كل مرة»، وحسب حاجة المستخدمين النهائيين من الإيجار بقصد التملك. ومن الأمثلة على ذلك أننا لم نوقف أعمال البناء في مشاريعنا حتى أثناء فترات الإغلاق، بل ضاعفناها بإضافة وردية عمل ثانية للعمال، فضلاً عن أنه ظلت إمداداتنا لمشاريع الإنشاءات متواصلة دون انقطاع».

واختتم فاروق حديثه قائلاً: «لقد أشاد أصحاب المصلحة بهذه العقلية ونهج العمل، ما أدى إلى تحقيق هذا النجاح الباهر، من حيث الحصول على مرتبة أعلى في قائمة البائعين. مع كل إطلاق مشروع، تظهر سمانا للتطوير العقاري أقوى مطور عقاري وتبيع وحداتها العقارية بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، تتوسع شبكة الوسطاء لدينا في الإمارات العربية المتحدة وحول العالم. إننا نشهد اهتماماً متزايداً من المستثمرين بنسبة 100% في عمليات إطلاق المشاريع الجديدة، وذلك عند مقارنة الاهتمام بمشاريعنا السابقة، والتي حققت طلباً متزايداً على وحداتنا أكبر من عمليات عرض الوحدات».

يوجد بالتأكيد عوامل أخرى مرتبطة بانتعاش السوق، والتي دعمت وساندت الأداء العالي لشركة سمانا للتطوير العقاري، من بينها الإدارة الفعالة لدولة لإمارات العربية المتحدة للتصدي لكوفيد 19 مع عمليات الإغلاق والتقديم المنتظم للقاح، وتوفير التأشيرات الذهبية لمدة 10 سنوات وتأشيرة الدخول المتعدد لمدة 5 سنوات، وإطلاق الجنسية الإماراتية عن طريق الدعوة، الأمر الذي يُعد دافعاً كبيراً بين المستثمرين، الذين يعتقدون أن الإمارات العربية المتحدة ستقبل الأجانب كمقيمين لمدة طويلة، ويأملون في الحصول على الجنسية الإماراتية.

واكتسبت تصاميم مشاريع سمانا شهرة كبيرة، وحصلت على العديد من جوائز التصميم، حيث لاقت التصاميم إقبالاً متزايداً جداً من المشترين وأصحاب المصلحة على حد سواء، وتقوم مشاريع سمانا المميزة بتطوير مرافق على غرار المنتجعات الفاخرة. على سبيل المثال، توفير على سطح المباني مسطحات مائية جميلة والمسرح المفتوح وحانة تناول العصائر في المشاريع، التي تجذب المستثمرين والمستخدمين النهائيين. وتشمل وسائل الراحة المميزة أحواض سباحة خاصة وعامة ومنطقة يوجا وصالات رياضية داخلية وخارجية ونادياً صحياً وأفراد أمن على مدار 24 ساعة.

100 % بيع الوحدات وتسليمها

وفي فبراير 2021، بدأت سمانا للتطوير العقاري في تسليم مشروع سمانا جرينز، بقيمة 75 مليون درهم في أرجان، وعلى الرغم من كساد سوق العقارات في بداية عام 2021 بسبب جائحة كوفيد 19، إلا أن استطاعت سمانا بيع وحدات سمانا هيلز بقيمة 110 مليون درهم وسمانا جرينز بقيمة 75 مليون درهم وسمانا جولف أفينيو1 بقيمة 100 مليون درهم بالكامل.

إطلاق المشروع عام 2021

بعد التسليم الناجح لمشروع سمانا جرينز وبيع وحدات سمانا هيلز بنسبة 100% والانتهاء من مشروع سمانا جولف أفينيو بنسبة 100%، أطلقت سمانا للتطوير العقاري في سبتمبر 2021 ثلاثة مشاريع جديدة- سمانا بارك فيوز، بقيمة 130 مليون درهم وسمانا ويفز، بقيمة 165 مليون درهم وسمانا جولف أفينيو2 بقيمة 110 ملايين درهم، وتقع هذه المشاريع في منطقة أرجان وقرية جميرا سيركل ومدينة دبي للاستوديوهات على التوالي.

تبلغ القيمة الإجمالية للثلاثة مشاريع الجاري العمل فيها، وثلاثة مشاريع جديدة لشركة سمانا للتطوير العقاري 690 مليون درهم (188 مليون دولار)، حيث تقع جميع المشاريع الستة في مناطق جذب المستثمرين في دبي.

خطط الدفع

تقدم شركة سمانا للتطوير العقاري تمويلاً بنسبة 50% لمشتري وحداتها العقارية، حيث تضمن أصولها عوائد تنافسية 24% بنسبة 8% سنوياً على 3 سنوات، الأمر الذي يجعل من مشاريع سمانا فرصاً واقعية ومغرية للمستخدمين النهائيين والمستثمرين على حد سواء، فمع خيار دفع 10% عند حجز الوحدة العقارية، ودفع المبلغ المتبقي على 80 شهر بنسبة 1% فقط، يعتبر هذا الخيار من الخيارات الممتازة لجميع الأفراد، الذين يبحثون عن الانتقال من المنازل المؤجرة وتملك منزل بإمارة دبي، وتبدأ أسعار شركة سمانا للتطوير العقاري من 399,000 درهم للاستوديوهات، و599,000 درهم للشقق التي تحتوي على غرفة نوم واحدة.

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