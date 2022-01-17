دائرة التسجيل العقاري بالشارقة تفتح باب التسجيل بالدورة الجديدة من جائزة التميز 2022

المصدر: الشارقة - البيان

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أنهت دائرة التسجيل العقاري في الشارقة استعداداتها لإطلاق الدورة الجديدة من جائزة التميز العقاري لعام 2022، والتي تنظمها بشكل سنوي، حيث من المقرر فتح باب التسجيل للمشاركين لمختلف الفئات حتى 28 فبراير، على أن تنطلق بعدها مرحلة تقييم المشاركات والملفات المقدمة قبل إعلان أسماء الفائزين بالجائزة في شهر مايو المقبل.

وقال عبدالعزيز الشامسي المدير العام لدائرة التسجيل العقاري بالشارقة: جائزة التميز العقاري تندرج ضمن خطة المبادرات الاستراتيجية للدائرة وبرامجها الرئيسية الرامية نحو المساهمة في تعزيز المكانة المرموقة لإمارة الشارقة في القطاع العقاري، ودعم النماذج الناجحة للمؤسسات والشركات العاملة في هذا السوق الحيوي، وهو ما يسهم في توسيع وإبراز أفضل الممارسات والتجارب في هذا الجانب، ودفع الآخرين نحو المشاركة مستقبلاً، وبذل المزيد من الجهد والتميز في عملهم.

وأشار إلى أن النجاح المتواصل الذي تحققه الجائزة منذ إطلاقها يلقي مسؤولية إضافية نحو إيجاد الوسائل والآليات الكفيلة باستقطاب المزيد من المشاركين وتوفير مجالات تحفيز إضافية لهم، والعمل على خلق مساحات إبداع جديدة، تواكب متغيرات السوق وتطورات التكنولوجيا واحتياجات المتعاملين والعاملين فيها، وهو ما ينعكس في نهاية الأمر في توفير بيئة حاضنة للاستثمار العقاري في الإمارة، مجسداً في الوقت نفسه توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، نحو تطوير مجالات التنمية والتطور في الاقتصاد بشكل عام، وتسخيرها لصالح بناء الإنسان وتعزيز مستويات الجودة والرفاهية في حياته المعيشية، وبناء المستقبل الأفضل للأجيال المقبلة.

وذكر المستشار حميد العبار مستشار الدائرة أن الجائزة تتضمن 4 فئات هي: فئة المكاتب العقارية، وفئة شركات التطوير العقاري، وفئة أفضل مجلس إدارة جمعية اتحاد ملاك، وفئة أفضل شركات خدمات الإشراف الإداري لجمعيات اتحاد الملاك، داعياً جميع المؤسسات والشركات العاملة في القطاع العقاري في الإمارة للمبادرة إلى التسجيل في هذه الجائزة النوعية، خلال الفترة المحددة لذلك.

ولفت إلى أن الجائزة تخضع لإشراف وتقييم لجنة تحكيم من ذوي الخبرة والمعرفة والاطلاع والتجربة، ودعا الراغبين في المشاركة إلى الاطلاع على المتطلبات العامة، ومن أهمها: التأكد من التسجيل في الفئة المناسبة للجائزة، وتعبئة النموذج وفق المعايير المحددة من قبل الدائرة، وصياغة محتوى الملفات بطريقة موجزة وواضحة ودقيقة قدر الإمكان، ومراجعة ملف التقديم، والتأكد من استكمال جميع المعلومات المطلوبة.

ويمكن للراغبين في المشاركة قراءة تفاصيل شروط ومعايير ومتطلبات الجائزة، وفق كل فئة من فئاتها الأربع من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة www.shjrerd.gov.ae وكذلك عبر متابعة حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التواصل المباشر مع فريق الجائزة من خلال البريد الإلكتروني: award@shjrerd.gov.ae.

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