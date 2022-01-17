«أرادَ» تشتري قطعة أرض في جزيرة نخلة جميرا بقيمة 240 مليون درهم

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة أرادَ شراء آخر قطعة أرض شاطئية في نخلة جميرا وذلك في أول توسّع للمطوّر العقاري خارج إمارة الشارقة عبر سوق العقارات الفاخرة في دبي. وأصبحت أرادَ، عقب انطلاقها في عام 2017، أكبر مطوّر عقاري على مستوى المناطق الشمالية بعد إطلاق 3 مجتمعات متكاملة في الشارقة وبقيمة مبيعات إجمالية تبلغ 33 مليار درهم.

وتم شراء قطعة الأرض البالغة قيمتها 240 مليون درهم من شركة نخيل، المطوّر العقاري المالك لمشروع جزيرة نخلة جميرا، وتقع على الهلال الشرقي ضمن جزيرة النخلة ومساحتها 20.500 متر مربع، مع إطلالات على برج خليفة وبرج العرب شرقاً وبقية أجزاء جزيرة النخلة ودبي مارينا إلى الجنوب والغرب. كما تقع بالقرب من فندق والدورف أستوريا دبي بالم جميرا وفندق سوفيتيل دبي النخلة.

وتمت المباشرة بأعمال التصميم في مشروع أرادَ الجديد متعدد الاستعمالات في نخلة جميرا، والذي سيضمّ تجمّعاً سكنياً فاخراً وباقة من المرافق الترفيهية والمطاعم والمقاهي، حيث سيتم الإعلان عن التفاصيل كاملة عند إطلاق المبيعات والتي يتوقع أن تتم خلال الربع الثالث 2022.

وقال الأمير خالد بن الوليد بن طلال، نائب رئيس مجلس إدارة أرادَ: تمثّل هذه الخطوة لحظة هامة في مسيرة شركة أرادَ، حيث ستتيح لنا تنويع معروضنا العقاري والتوسع ضمن واحدة من أكثر الأسواق العقارية تنافسيّة واحتراماً على مستوى العالم. وأضاف: تبوأت أرادَ مكانة مرموقة ضمن قطاع المطوّرين العقاريين وباتت تتميّز بسمعة طيبة من حيث تسليم المشاريع المتكاملة حيث حققنا نمواً قياسياً خلال أقلّ من 5 أعوام، ونتطلّع إلى تحقيق منجزات مماثلة في سوق عقارات دبي. واختتم بقوله: من دواعي سرورنا أن نطلق مشروعنا الأول بدبي في نخلة جميرا، والتي تتمتع بسمعة عالمية وتعدّ إحدى أكثر المشاريع طموحاً ونجاحاً على مستوى الإمارة.

وقال أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي في أرادَ: يشهد المناخ الاستثماري في دبي انتعاشاً كبيراً، نظراً للأداء المتميّز الذي حققته سوقها العقارية خلال 2021، فضلاً عن الإجراءات المميزة التي اتخذتها حكومة الإمارة لاستقطاب المزيد من المستثمرين ضمن هذا القطاع الحيوي. وأضاف: لدينا علاقات قوية مع شركة نخيل ونحن نتطلّع إلى تعزيزها من خلال تطوير هذا المشروع العقاري الفاخر والمتميّز. وإننا على ثقة بأنه سيتم الإعلان عن عدد من المشاريع الجديدة في دبي خلال 2022.

وكان هناك تعاونٌ مسبق بين المطوّر العقاري وشركة نخيل عبر إطلاق علامة أرادَ التجارية الجديدة للياقة، ويلفت، خلال نوفمبر. وتم افتتاح الموقع الرئيسي للنادي، والذي يعدّ أكبر مركز رياضي داخلي متعدد الأغراض في دبي، في سيركل مول، وجهة التسوّق والترفيه التي تم افتتاحها مؤخراً والتابعة لشركة نخيل بقرية جميرا الدائرية.

ويأتي إعلان أرادَ في ظل الانتعاش الذي تشهده سوق العقارات بدبي نظراً للتدابير الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة خلال فترة الجائحة، فضلاً عن الدعم الاقتصادي المستمرّ والمبادرات الجديدة التي أطلقتها دبي لاستقطاب المزيد من الشركات الكبرى والاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتضم محفظة مشاريع أرادَ الجادة، أكبر مشروع متعدد الاستعمالات في إمارة الشارقة، حيث يتم حالياً تشييد 5 آلاف وحدة سكنية؛ ومشروع مَسار، مع 4 آلاف فيلا ومنزل ريفي متلاصق. وأنهت أرادَ حتى الآن 2200 منزل، بما في ذلك المراحل الخمس الأولى من أصل 6 مراحل في مشروع الشركة الأول مساكن نَسمَة.

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