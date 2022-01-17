بيت.كوم ويوجوف: الرواتب وبيئة العمل والأمن الوظيفي أهم سمات الوظائف المثالية في الإمارات 2022

المصدر: دبي - البيان

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أجرى بيت.كوم استبياناً جديداً بالتعاون مع يوجوف للكشف عن الاتجاهات الحالية المتعلقة بجذب الكفاءات والاحتفاظ بها من وجهة نظر الموظفين وأصحاب العمل. وأظهر استبيان «جذب الكفاءات والاحتفاظ بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022» أن العوامل الثلاثة الرئيسية التي تساهم في جذب الموظفين في الإمارات هي الراتب والتعويضات (64٪)، وبيئة العمل (61٪) والأمن الوظيفي على المدى الطويل (50٪). بينما أظهر أن أقل العوامل أهمية تتمثل في المظهر الخارجي للشركة مثل الشعار وتصميم الموقع الإلكتروني (15٪)، والتواجد الإعلامي (16٪).

وقال 7 من 10 مشاركين في الإمارات إن الشركة تكون أكثر جاذبية في حال اتسمت بالأخلاق المهنية واتبعت ممارسات جيدة، كما قال 67٪ من المشاركين بأنهم يفضلون الشركات التي تتمتع بثقافة عمل ودية و49٪ يبحثون عن الشركات التي تشارك في أنشطة المسؤولية الاجتماعية.

وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم: يجب على الشركات في المنطقة مواصلة التواصل مع الكفاءات العاملة لديها، مع الحرص على الاستماع لملاحظاتهم، وذلك من أجل تعزيز فرصها في جذب أفضل الكفاءات وزيادة ولائها خلال عام 2022 وما بعده.

وعندما سُئل المشاركون عن الجهود التي تبذلها الشركات لتسويق ثقافتها أمام الباحثين عن عمل وتشجيعهم على التقدم إليها، قال 41٪ إن الشركات تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق ذلك، فيما قال 25٪ منهم إنها تبذل بعض الجهود في هذا المجال، بينما اعتبر 14٪ من المشاركين بأن الجهود المبذولة في هذا المجال قليلة، في حين قال 5٪ إن الشركات لا تبذل أي جهد في هذا المجال.

ويعتقد المشاركون أن مواقع التواصل الاجتماعي (28٪) وصفحات الشركات الإلكترونية التي تستهدف الباحثين عن عمل (27٪) هي أبرز الوسائل لترويج ثقافة الشركة. وعندما سُئل المشاركون عن نوع المعلومات التي تثير حماسهم للتقدم بطلب وظيفة في شركة معينة، اختار 68٪ منهم المزايا والفوائد التي تقدمها الشركة، فيما اختار 46٪ آراء وملاحظات موظفي الشركة، بينما قال 38٪ من المشاركين إن الفعاليات الاجتماعية التي تنظمها الشركة هي الأكثر أهمية في هذا المجال.

وأظهر الاستبيان أن أهم السمات الوظيفية التي يهتم بها المهنيون في الإمارات بعد حصولهم على الوظيفة هي الأمن الوظيفي (38٪)، يليها فرص التقدم الوظيفي على المدى الطويل (37٪)، وفرص التدريب والتطوير (35٪).

وتعد ثقافة العمل التي تحفّز الموظفين، وتعزّز الالتزام التنظيمي عنصراً أساسياً للاحتفاظ بالموظفين. ومن المثير للانتباه أن 61٪ من المشاركين يعملون في شركاتهم الحالية منذ أكثر من عامين. كما أظهر الاستبيان أن حوالي 6 من 10 موظفين في الإمارات يشعرون بالسعادة في مكان عملهم الحالي، كما يوصي 66٪ منهم الباحثين عن وظائف بالتقدم للحصول على وظيفة في شركتهم الحالية.

كما قال 6 من 10 مشاركين إن شركاتهم تستمع إلى ملاحظات الموظفين لفهم احتياجاتهم بشكل أفضل، ووافق 53٪ منهم على أن الإدارة تأخذ ملاحظاتهم على محمل الجد. وأظهر ثلثا المشاركين استعدادهم للتقدم لذات الوظيفة في ذات الشركة الحالية لو أُتيح لهم الخيار للقيام بذلك من جديد.

وتم جمع بيانات الاستبيان عبر الإنترنت خلال الفترة بين 17 نوفمبر وحتى 14 ديسمبر 2021، بمشاركة 2,473 شخصاً من الإمارات، والسعودية، والكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين، ولبنان، والأردن، والعراق، وفلسطين، وسوريا، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، والسودان، وغيرها.

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