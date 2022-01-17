قادة وخبراء دوليون يناقشون سبل تحفيز العمل المناخي

المصدر: أبوظبي - البيان

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يناقش 80 من القادة والخبراء الدوليين، من ضمنهم رؤساء دول، ونخبة من صناع القرار وقادة القطاعات الدوليين، خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل، سبل تحفيز العمل المناخي، ضمن مساعي الإمارات لدعم تنفيذ أجندة الاستدامة العالمية، وتسريع سبل تحقيق الحياد المناخي.

وسوف تشمل الجلسات الافتتاحية للقمة كلمة رئيسية لحليمة يعقوب، رئيسة سنغافورة، التي ستسلط الضوء على أهمية تضافر الجهود المناخية والتأثيرات السلبية للتغير المناخي على حياة المجتمعات حول العالم.

ويعتبر أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022 أول حدث دولي رئيسي في مجال الاستدامة يقام بعد الدورة السادسة والعشرين من مؤتمر الأطراف، في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ «كوب-26»، كما سيمهّد الطريق لمؤتمر الأطراف «كوب 27»، الذي تستضيفه مصر في عام 2022 و«كوب 28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات في عام 2023. وستضم قائمة فعاليات قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة العديد من الجلسات الحوارية المهمة.

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