20 مليار دولار استثمارات لــ «مصدر» في الطاقة المتجددة

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

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أكد حسين المير المدير العام لشركة مصدر في المملكة المتحدة، أن دولة الإمارات استثمرت في قطاع الطاقة المتجددة حوالي 20 مليار دولار عن طريق محفظة شركة «مصدر» بطاقة إنتاجية تصل إلى 14 جيجاوات في دول عدة.

وأوضح – في تصريحات خاصة لـ «البيان الاقتصادي» بمناسبة انطلاق فعاليات قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، التي تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) - أن دولة الإمارات رائدة في خلق بيئة استثمارية في قطاع الطاقة المتجددة عن طريق مبادرات متنوعة وعدة منذ عام 2006، مشيراً إلى أن مبادرة «مصدر» تعتبر من أهم المبادرات العالمية التي لها تأثير مباشر وغير مباشر على الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.

وأوضح أن مبادرة «مصدر» ركزت على شقين أساسيين، الأول إنشاء شركة مصدر لتطوير استخدامات تكنولوجيا الطاقة المتجددة حول العالم والمساهمة في دعم تطلعات الدول في الوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون، والثاني معهد مصدر للتكنولوجيا والعلوم، والذي تم دمجه مع المعهد البترولي وجامعة خليفة والذي يهدف لتطوير وتأهيل كفاءات من أجيال المستقبل لقيادة قطاع الطاقة المتجددة.

وأضاف إن الجامعات رافد مهم لهذا القطاع في الإمارات لتأهيل كوادر والمساهمة في تطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة واستخداماتها وكذلك كيفية تعامل شبكة النقل والتوزيع مع دخول تكنولوجيا الطاقة المتجددة.

خطط واستراتيجيات

وأوضح المدير العام لشركة مصدر في المملكة المتحدة، أنه بفضل دعم القيادة الرشيدة للاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، يعتبر مشروع 10 ميجاوات في مدينة «مصدر»، ومشروع «شمس 1» من أهم المشاريع التجارية الأولى التي وضعت الإمارات ضمن خارطة الدول في الطاقة المتجددة.

وكشف حسين المير أن دولة الإمارات استثمرت في قطاع الطاقة المتجددة حوالي 20 مليار دولار عن طريق محفظة شركة «مصدر» وطاقة إنتاجية نحو 14 جيجاوات في دول عدة، حيث ساهمت «مصدر» في العديد من المشاريع الابتكارية منها استخدام السيارات الكهربائية، وحالياً تعمل على الاستثمار في الهيدروجين الأخضر.

وأضاف إن الإمارات رائدة في إنشاء بيئة الأعمال، حيث وضعت حكومة الإمارات خطة الدولة 2050 في الطاقة المتجددة.

منتدى الطاقة

وتنطلق غداً الثلاثاء فعاليات الدورة السادسة من منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي، ويقام المنتدى بالشراكة بين وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومبادلة للاستثمار ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

ويعقد المنتدى تحت عنوان «المعطيات الجيوسياسية للتحول في قطاع الطاقة» ويجمع منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي الذي يقام على مدى يومين، صناع السياسات من المنطقة والعالم، ورواد القطاعات، وقادة الفكر لوضع أجندة الطاقة العالمية خلال العام، ودراسة الآثار الجيوسياسية والجغرافية والاقتصادية على المدى الطويل والاستجابة للتغيرات الهائلة في عالم الطاقة.

تمويل مستدام

ويختتم أسبوع أبوظبي للاستدامة فعالياته الأربعاء مع انعقاد النسخة الرابعة من ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، حيث يركز الملتقى على تحفيز العمل وصياغة أجندات عملية تقود إلى تحقيق أهداف الحياد المناخي. ويوفر ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، الذي يستضيفه سوق أبوظبي العالمي، منصة لتعزيز التمويل المستدام ودفع رأس المال نحو الاستثمارات التي لها انعكاسات إيجابية على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

تشجيع الحوار

يهدف المنتدى، الذي يستقطب أكثر من 200 من القادة والمتحدثين العالميين، إلى تشجيع الحوار بين قادة القطاع العالميين وصناع القرار من المجتمع العالمي للاستدامة وقطاع التمويل.

يذكر أن 46 جهة من القطاعين الحكومي والخاص وقعت على إعلان أبوظبي للتمويل المستدام منذ إطلاقه في دورة أسبوع أبوظبي للاستدامة عام 2019.

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