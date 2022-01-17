70.8 % يتوقعون نمواً قياسياً لأرباح الشركات المدرجة 2021

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

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أظهر استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي»، أن نحو 70.8% من المستطلع آراؤهم يتوقعون نمواً قياسياً في أرباح الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية مدفوعة بجملة من المحفزات على رأسها قوة الاقتصاد الوطني، وانتعاشه وانعقاد «إكسبو دبي»، والتعافي من تداعيات جائحة «كوفيد 19» مع عودة النشاط لقطاع الأعمال والتجارة.



وكان نص سؤال الاستطلاع «ما هي توقعاتك لأرباح الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية لعام 2021؟»، إذ أكد 70.8% ممن شملهم الاستطلاع على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنهم يتوقعون استمرار الصعود، واختار 12.5% استقرار الأرباح، فيما توقع 16.7% التراجع، فيما كشف الاستطلاع عبر موقع صحيفة «البيان» أن 66% اختاروا الصعود و17% اختاروا الاستقرار و17% تراجع.

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