244 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي وتشجيع الاستثمارات

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

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أكدت وزارة المالية أن دولة الإمارات أبرمت 244 اتفاقية ثنائية منها 138 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل و106 اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمارات، وذلك في إطار سياسات الدولة الهادفة إلى تعزيز أطر التعاون في المسائل الضريبية، وتفعيل قنوات التعاون الاقتصادي والمالي والاستثماري مع مختلف دول العالم.

وأوضحت وزارة المالية رداً على استفسارات «البيان» أنها تعمل على توسيع شبكة اتفاقياتها الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي على الدخل وحماية وتشجيع الاستثمارات، وذلك في إطار الشراكات الاستراتيجية العالمية وتعزيزاً لتنافسية دولة الإمارات.

أهداف إنمائية

وذكرت المالية أن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل تهدف إلى تعزيز الأهداف الإنمائية للدولة وتنويع مصادر الدخل القومي، وإزالة الازدواج الضريبي والضرائب الإضافية والضرائب الغير مباشرة والهروب عن سداد الضرائب، وإزالة المصاعب المتعلقة بالتجارة عبر الحدود وتدفق الاستثمارات، وتوفير الحماية الكاملة للمكلفين من الازدواج الضريبي سواء المباشر أو غير المباشر وتفادي عرقلة التدفق الحر للتجارة والاستثمار.

كما تسهم اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي في تعزيز الأهداف الإنمائية للدول بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل القومي وزيادة حجم الاستثمارات الوافدة، والأخذ في الاعتبار المسائل الضريبية والتغيرات البارزة التي يشهدها الوسط الاقتصادي والمالي والضريبي العالمي وكذلك الأدوات المالية الجديدة وآليات التسعير التحويلي، وتشجيع تبادل السلع والخدمات وحركة رؤوس الأموال.

تشجيع الاستثمارات

وأوضحت وزارة المالية أن اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمارات تهدف إلى حماية الاستثمارات من جميع المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد، والسماح بإنشاء الاستثمارات ومنح التراخيص لهذه الاستثمارات، والتأكيد على تحويل الأرباح والعائدات الأخرى بعملة حرة قابلة للتحويل، ومنح المعاملة الوطنية وفقاً للقوانين السائدة في الدولة، بالإضافة إلى معاملة الدولة الأولى بالرعاية وذلك فيما يتعلق بإدارة وصيانة وتوسيع الاستثمارات، وتعويض المستثمر تعويضاً عادلاً وفورياً لاستثماره في حالة الاستيلاء عليه للمصلحة العامة وذلك وفقاً للقانون ودون تمييز على أن يكون التعويض وفقاً للقيمة السوقية للاستثمار قبل الاستيلاء عليه، إضافة إلى تحديد آليات تسوية النزاع بين المستثمر والدولة من خلال الحل الودي، والمحاكم المحلية أو التحكيم الدولي، ومن بين الدول التي وقعت معها الإمارات اتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمار مصر والجزائر واليمن وتونس والمغرب والسودان وسوريا ولبنان وباكستان وكوريا وماليزيا والصين وأوكرانيا وبيلاروسيا وتركمانستان وطاجكستان ومنغوليا وأذربيجان، والنمسا وبولندا وألمانيا وفنلندا وإيطاليا والتشيك وفرنسا ورومانيا والسويد وسويسرا وبريطانيا وتركيا وفيتنام وروسيا الاتحادية والبرتغال وصربيا وهولندا والهند واليونان وكينيا وتايلاند وألبانيا والمكسيك وجورجيا وأوغندا وبنما وكازاخستان والأرجنتين واليابان والبرازيل والنيجر وهونغ كونغ وإندونيسيا.

الازدواج الضريبي

ومن ضمن الدول التي وقعت معها الإمارات اتفاقيات للازدواج الضريبي مصر والجزائر واليمن وتونس والمغرب والسودان وسوريا ولبنان وباكستان والهند والفلبين وسريلانكا وكوريا والفلبين وكوريا وسنغافورة وإندونيسيا وتايلاند وماليزيا والصين ونيوزلندا وأوكرانيا وبيلا روسيا وأرمينيا وطاجكستان والنمسا وبولندا وألمانيا وفنلندا وإيطاليا والتشيك وفرنسا وبلجيكا ورومانيا وتركيا ولوكسمبورج وأسبانيا وسيشل وكندا وهولندا وفيتنام وكازخستان واليونان وايرلندا وقبرص وسويسرا وكينيا وروسيا الاتحادية والمكسيك وصربيا وبنين واليابان وألبانيا وهونج كونج وجنوب أفريقيا والأرجنتين والإكوادور والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمي وإيرلندا الشمالية والكاميرون والسعودية والبرازيل والنيجر والجابون وغانا وزامبيا وموناكو.

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