«إكسبريس»: دبي «واحة» تزخر بالفرص الواعدة

المصدر: (دبي - سيد صالح)

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وصفت «اكسبريس» دبي بأنها «واحة شرق أوسطية» تتحول بشكل متسارع إلى وجهة رئيسية للمُقيمين البريطانيين، لافتة إلى الفرص الواعدة التي تزخر بها الإمارة، وأنها توفر الفرص للعديد من البريطانيين للتحول إلى مليونيرات.

وواصلت الصحيفة البريطانية نشر سلسلة تقاريرها التي تتحدث فيها عن المقيمين البريطانيين في دبي الذين منحتهم الإمارة فرصة التمتع بنمط الحياة المُترف والعيش الرغد، مستمدة مواد تقاريرها من البرنامج التلفزيوني «داخل دبي» الذي بثته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، واستعرضت فيه مظاهر الحياة الفخمة التي تتيحها دبي للمغتربين المُقيمين بها.

واستعرضت الصحيفة أمس قصة المُقيم البريطاني، بول، الذي ترك وظيفة إدارية في مسقط رأسه بمقاطعة «إيسيكس» الإنجليزية من أجل أن يقيم بصفة دائمة في دبي، وأثبتت له الأيام أنه أحسن الاختيار، إذ تخصص في الوساطة العقارية بدبي، وصار قطباً من أقطاب العقارات بالإمارة.

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