معرض ومنتدى «إيكوويست 2022» ينطلق بمشاركة أكثر من 35 شركة محلية وعالمية

المصدر: أبوظبي – البيان

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تنطلق فعاليات الدورة الثامنة من معرض ومنتدى «إيكوويست 2022» تحت شعار الفرص المستقبلية في إدارة النفايات للوصول إلى الاقتصاد الدائري، الذي يُقام ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة بالتنظيم والشراكة الاستراتيجية مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير). ويستمر المعرض حتى 19 يناير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ويمتد على مساحة 1100 متر مربع بمشاركة أكثر من 35 شركة محلية وإقليمية وعالمية من بينها 12 شركة تشارك للمرة الأولى.

وباعتباره شريكاً استراتيجياً في المعرض، جدد مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) دعوته إلى جميع الشركات والمختصين لزيارة المعرض بهدف التعرف على أحدث التقنيات في مجال إدارة النفايات والاطلاع على أبرز المشاريع التي يعمل المركز على تنفيذها انطلاقاً من دوره المحوري في تحقيق أهداف سياسة دولة الإمارات للاقتصاد الدائري من خلال تبني آليات جديدة أكثر تطوراً وفاعلية في مجال جمع ونقل ومعالجة النفايات.

وأكد الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) أهمية معرض ومنتدى إيكوويست 2022 في تعزيز الجهود المشتركة لمواجه تحديات الإدارة المستدامة للنفايات، حيث يوفر المعرض منصة شاملة للجهات المشاركة لتبادل خبراتهم وتجاربهم والاطلاع على أهم المستجدات على صعيد التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة في إعادة تدوير النفايات، فضلاً عن إتاحة الفرص لتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجهات المختلفة لتمضي بخطوات مدروسة نحو التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف: «تشكل إدارة النفايات ومعالجتها إحدى أهم التحديات الشائعة التي تواجه مختلف دول العالم ومن بينها دولة الإمارات، وذلك نتيجة النمو الاقتصادي والسكاني المستمر، الأمر الذي يستدعي منا اتخاذ خطوات استباقية ووضع استراتيجيات مبتكرة لمواجهة هذه التحديات من خلال استقطاب أحدث التقنيات لتحويل النفايات من عبء بيئي إلى طاقة ومنتجات يمكن استخدامها في العديد من القطاعات لتشكل رافداً للاقتصاد الوطني، ومن خلال مشاركتنا في هذا الحدث سنسلط الضوء على دور المركز في تحقيق مستقبل مستدام لدولة الإمارات وتحقيق طموحاتها الرامية للتحول نحو الاقتصاد الدائري».

وسيشارك الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) على مدار الأيام الثلاثة لمعرض ومنتدى إيكوويست 2022 خلال جلسات نقاشية عدة تسلط الضوء على موضوعات مختلفة أبرزها النفايات الغذائية، والتعامل السليم مع النفايات الطبية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، والاقتصاد الدائري.

ويستضيف معرض «إيكوويست» منتدى حلول إدارة النفايات المقرر انعقاده في 17 يناير الجاري، وسيلقي كلمته الافتتاحية الدكتور سالم خلفان الكعبي، سيركز فيها على أهمية هذا الحدث والنتائج المرجوة، واستعراض تجربة دولة الإمارات للتحول إلى الاقتصاد الدائري، وأهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمواكبة التحديات المتسارعة التي يواجهها قطاع إدارة النفايات. ويتضمن برنامج المنتدى سلسلة من الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من قادة القطاع وممثلي الشركات بشأن مواضيع ذات أهمية كبيرة مثل: «الاقتصاد الدائري: إعادة النظر في استراتيجيات تصنيع وتغليف المنتجات»؛ و«الاقتصاد الدائري: تعزيز فرص العمل من خلال شهادات B Corp» للاستدامة البيئية؛ وكيفية استخدام التكنولوجيا لتصميم خدمات إدارة النفايات؛ ومستقبل إدارة النفايات؛ واستراتيجيات الحد من طمر النفايات؛ وأهمية تطبيق معايير السلامة المعتمدة في إدارة النفايات؛ وغيرها من المواضيع.

ويستضيف المنتدى في 17 يناير جلسة نقاشية بعنوان «الاقتصاد الدائري: جعل النفايات مستدامة اقتصادياً وبيئياً» لمناقشة كيفية إعادة تفعيل الاقتصاد الدائري، وتوفير حوافز تجارية تعطي قيمة حقيقية للنفايات المستدامة اقتصادياً وبيئياً. ويتضمن برنامج اليوم الثاني للمنتدى كلمة افتتاحية يلقيها المهندس محمد سعيد الدحي، رئيس قسم مشاريع إدارة الجمع والنقل في مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير).

وفي اليوم الختامي للمنتدى سيشارك الدكتور سالم خلفان الكعبي في جلسة نقاشية بعنوان «استراتيجيات الحد من طمر النفايات» سيتم تسليط الضوء خلالها على الخطوات الواجب اتخاذها لإحداث تغيير في الإدارة المستدامة للنفايات. وسيقدم الكلمة الافتتاحية لليوم الختامي للمنتدى المهندس حسين أحمد العمودي، مدير إدارة التراخيص والتعرفة وخدمة العملاء في مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير).

ولتسليط الضوء على أهمية تطبيق معايير السلامة المعتمدة في إدارة النفايات، سيقدم الدكتور هاني حسني، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة في مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير). عرضاً توضيحياً لاستعراض خبرات (تدوير) في هذا المجال؛ يليه عرض توضيحي آخر بعنوان «تحويل النفايات إلى وقود حيوي» يقدمه أديان بانيرجي، أخصائي السياسات والتشريعات في مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير).

وينعقد أسبوع أبوظبي للاستدامة خلال الفترة بين 15 إلى 19 يناير 2022، ويعد الأسبوع منصة عالمية تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) وتهدف إلى تسريع وتيرة التنمية المستدامة.

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