كافيه سوسايتي دبي يدعو ضيوفه للاستفادة من عروض العام الجديد

المصدر: دبي - البيان

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يستعد كافيه سوسايتي دبي لاستضافة مختلف الفعاليات الاحتفالية خلال العام الجديد 2022. وتتضمن هذه الفعاليات عدداً من المراسم المليئة بالروح الاحتفالية، مع قائمة إفطار صحية جديدة ومتنوعة وبتجربة قائمة شاي ما بعد الظهيرة مع الأصدقاء.

ودعا كافيه سوسايتي ضيوفه لتناول وجبة الإفطار في السنة الجديدة. كما يقدم مجموعة واسعة من أطباق الإفطار الشهيرة مثل بيض بنديكت والإفطار الشرقي والخبز الفرنسي المحمص. ويمكن لمحبي المأكولات الصحية الاستمتاع بقائمة إفطار كافيه سوسايتي الصحية التي تتضمن طبق بيض الفولكانو بخبز المفن وخبز التوست مع الأفوكادو بالإضافة إلى كوب التوت البري مع حبوب الشيا.

وعند حلول فترة ما بعد الظهيرة، يمكن للضيوف الاستفادة من العرض المذهل المقدم من مطعم كافيه سوسايتي لشخصين عند اختيارك قائمة شاي ما بعد الظهيرة في أجواء راقية. تعمق بمحادثات مطوّلة مع أحبائك خلال استمتاعك باحتساء أجود أنواع الشاي من حول العالم، بالإضافة إلى خيارات متنوعة من الحلويات الباردة والساخنة مثل الكعكات والبسكويت والسندويشات الصغيرة.

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