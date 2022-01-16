مجموعة بن حم: انتعاش القطاع العقاري في الربع الأخير من 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة بن حم عن مؤشرات بياناتها في الربع الأخير من عام 2021 في القطاعات التي تنشط بها شركات المجموعة.

وجاء ذلك خلال التقرير الذي تم إعداده من قبل الإدارة التنفيذية للمجموعة، حيث استعرض نتائج الربع الأخير لشركات المجموعة، وأظهر انتعاش مؤشرات القطاع العقاري بنسبة 15% عن السنوات المالية 2019 – 2020، مما يؤكد تعافي القطاع تدريجياً من تداعيات جائحة كورونا.

وقال الشيخ أحمد بن مسلم بن حم، المدير التنفيذي لمجموعة بن حم: انعكس تعافي القطاع العقاري الإماراتي خلال 2021 وتعزيز أصوله مع زيادة جذب مزيد من المستثمرين العقاريين وانتعاش حجم المبيعات بالتزامن مع إكسبو دبي 2020، على أداء شركات القطاع المدرجة في أسواق المال المحلية خلال العام الماضي، وخاصة في الربع الأخير من 2021.

وتابع المدير التنفيذي للمجموعة: سياسات الإمارات في التعامل مع جائحة «كورونا» كان لها الأثر البالغ في نمو القطاع العقاري بقوة، وكان لمعرض إكسبو تأثير في الاقتصاد ككل يتجاوز فترة فعالياته التي تستمر ستة أشهر، فمنذ الإعلان بالفوز في 2013، عمدت الحكومة إلى إنفاق المليارات لتطوير البنية التحتية، ووضع التجهيزات والاستعدادات لتنظيم الحدث العالمي، الأمر الذي انعكس على زيادة جاذبية العقارات، وجعل الإمارات ضمن أفضل الأماكن للعيش في العالم.

وأوضح أن «مجموعة بن حم» مجموعة وطنية توجد في السوق منذ أكثر من أربعة عقود، واستطاعت أن تحقق حضوراً متميزاً في النشاطات الاقتصادية الحيوية مثل عمليات الحفر البترولية وحفر آبار المياه والزراعة والمقاولات العامة والمنشآت الكهربائية والاستثمار العقاري وقطاعات السفر والسياحة والفندقة والتعليم والإعلام وغيرها من الأنشطة الأخرى، ولعبت دوراً حيوياً في تنفيذ مشروعات كبيرة على مستوى أبوظبي ودولة الإمارات عموماً، لافتاً إلى أن المجموعة مرت في السابق بتحديات الأزمة المالية العالمية، وتراجعات القطاع العقاري أكثر من مرة، لكن الخبرات المتراكمة لديها مكّنتها من تجاوز الصعوبات، والبقاء قوية في السوق.

وأكد بن حم أن اسم المجموعة وتاريخها معروف، ولدينا حرص على مساعدة روّاد الأعمال، ضمن دورنا المجتمعي، الذي نعدّه إرثاً نعمل من خلاله جيلاً بعد جيل، وهو الإرث الغني الذي أسسه الوالد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ولفت إلى أن المجموعة استمرت، على الرغم من ظروف السوق، في تنفيذ معظم المشروعات، والقيام بأعمالها قدر المستطاع، بما أسهم في تجاوز الجزء الأكبر من الأزمة الخاصة بفيروس كورونا.

وختم بن حم: لا سبيل أمامنا إلا أن نتميز، لأنَّ الارتقاء بمكانة المجموعة أمانة، لهذا يجب أن نتخذ التميز هدفاً ومنهجاً وممارسة.

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