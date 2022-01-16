القمة العالمية لطاقة المستقبل تنطلق غداً

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تنطلق فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022 غداً ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، وتستمر أحداث المنصة العالمية التي تركز على موضوعات الطاقة والاستدامة وتستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" من 17 إلى 19 يناير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض والمؤتمرات بالشراكة مع دائرة الطاقة - أبوظبي وشركة نيوم للكهرباء والماء.

تعد القمة حدثاً مميزاً يجمع قادة الفكر في القطاع بهدف مناقشة موضوعات طاقة المستقبل والاستدامة، حيث تتناول سلسلة الفعاليات التي تنظمها التحديات العالمية والوسائل التي يمكن للعالم أن يتبناها من أجل بناء مستقبل مستدام.

تستضيف نسخة عام 2022 من القمة العالمية لطاقة المستقبل 7 دول تعرض من خلال أجنحتها أحدث ابتكارات وتقنيات الطاقة النظيفة والاستدامة، وتقدم القمة منصة تسهم في التواصل وإبرام الشراكات بين الأسواق الناشئة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا من جهة، والمستثمرين في مجال التكنولوجيا من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا من جهة أخرى. تضم الأجنحة دول اليابان وألمانيا والصين وإيطاليا وكوريا الجنوبية وفرنسا وسويسرا، ما يجعل القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022 ملتقىً يجمع التقنيات المبتكرة من كل أنحاء العالم بحيث يسهل اكتشافها والعمل على تسريع وتيرة التنمية المستدامة والمساعدة في معالجة تحديات تغير المناخ.

القمة العالمية لطاقة المستقبل هي المنصة الأهم لاستكشاف أحدث التقنيات والابتكارات التي من شأنها تسريع التنمية المستدامة ومجابهة التحديات المناخية، كما تعدّ حاضنة الأعمال الأولى من نوعها في مجال الطاقة المتجددة التي يلتقي فيها أبرز خبراء التقنية والأعمال لتبادل الرؤى والأفكار وعرض أحدث أنظمة وحلول التنمية المستدامة، كما تقدم فرصة لتعزيز الشراكات وشبكات الأعمال بين الخبراء والمستثمرين والمسؤولين.

تنظم القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022 أكثر من 200 جلسة تركز على موضوعات التنمية المستدامة وتحديات تغير المناخ، ويأتي على رأسها معرض الطاقة الذي يستضيف أكبر وأهم العارضين في قطاع الطاقة المتجددة، ويشمل برنامج القمة كذلك الفعاليات الآتية: منتدى الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة: لدعم كفاءة أنظمة الطاقة الشمسية على المدى الطويل باستخدام الرقمنة والتحول الرقمي إضافة إلى منتدى EcoWASTE: استخدام التكنولوجيا في إدارة النفايات واستعراض المعدات المستخدمة في هذا المجال وكيفية تشغيلها آلياً إضافة إلى منتدى الماء: طريق الابتكار السريع وأنظمة معالجة مياه الصرف والاستفادة منها إضافة منتدى المدن الذكية: التوائم الرقمية فضلا عن منتدى المناخ والبيئة: مخصص للاقتصاد الدائري من ثاني أكسيد الكربون إلى منتجات قيمة.

وقال غرانت توختن مدير الفعاليات الجماعية في القمة العالمية لطاقة المستقبل: "نشعر بالفخر لتنظيمنا هذا الحدث الذي ينفرد بتقديم إمكانية التواصل مع جمهور عالمي يتألف من شخصيات مؤثرة في الحكومة والتجارة والبحث العلمي إضافة إلى المستثمرين المحتملين، ما يساهم في عقد المشاركين للاتفاقات التجارية والشراكات الجديدة، وتأسيس العلامات التجارية وتأمين المصادر الجديدة للاستثمار. نحن نتطلع لفتح أبواب هذا الحدث العالمي الرائد لاستقبال ضيوفنا كي يستمتعوا بهذه الفرصة الاستثنائية غداً الاثنين".

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