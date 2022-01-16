المشاريع العقارية المُستدامة تُعزز قطاع الإسكان في الدولة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد الخبير الهندسي في مجال البناء المستدام، المهندس أشرف صالح اللبان، الرئيس التنفيذي لشركة موديول للاستشارات الهندسية، أهمية الاتجاه لبناء وحدات سكنية مستدامة في المشاريع العقارية الجديدة التي يجري تصميمها وتطويرها وتنفيذها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، موضحاً أن من شأن المشاريع العقارية المستدامة توليد الطاقة، وتوفير الاستهلاك، وتوريد الإنتاج لشبكات الكهرباء المحلية والإسهام بالحفاظ على البيئة بشكل أمثل.

وقال اللبان: «في سياق تركيز دولة الإمارات على المشاريع المستدامة والخضراء، من المهم تطوير وتنفيذ المشاريع بشكل يتناسب مع استراتيجية الدولة في هذا الشأن، حيث تتجه المشاريع العقارية الجديدة لأن تكون صديقة للبيئة، ويمكنها توليد الطاقة عبر الاستفادة من أشعة الشمس والطاقة المتجددة، إلى جانب توفير تكلفة الاستهلاك باستخدام الأنظمة الذكية الموفّرة للطاقة، ودمجها مع أنظمة ذكية للتحكم في المنزل عن بُعد، إلى جانب وجود أنظمة لتوريد الطاقة الفائضة في المنازل إلى شبكة الكهرباء المحلية للاستفادة منها».

وأضاف اللبان: «نجحنا في تطوير وتنفيذ منزل ذكي ينتج الطاقة المتجددة باستخدام الأنظمة الذكية، حيث يعتمد هذا المنزل على أشعة الشمس في توليد الطاقة التي يحتاج إليها، وتوريد الطاقة الفائضة إلى شبكة الكهرباء المحلية، ونسعى إلى التعاون مع الجهات المعنية في الدولة لتطبيق هذا النموذج الناجح الذي من شأنه توليد الطاقة التي تحتاجها المنازل بشكل آمن ونظيف، والاستفادة من الطاقة المنتجة وتوريدها إلى الشبكة المحلية للاستفادة منها في المرافق والمباني والمصانع».

وأكد اللبان أهمية إطلاق مبادرة لتحويل المنازل العادية بالدولة إلى منازل منتجة للطاقة النظيفة وصديقة للبيئة، وذلك بالتزامن مع معرض قمة طاقة المستقبل 2022 الذي يقام خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، موضحاً أن تكلفة تحويل المنازل محدودة ورمزية.

وشدد على أهمية تصميم وتطوير المنازل والمساكن التي تستخدم الطاقة النظيفة والمتجددة، موضحاً أن من شأنها تزويد المنازل بالطاقة النظيفة، وتوريد الفائض من الطاقة إلى الشبكة المحلية، وبذلك تنخفض تكاليف استخدام الكهرباء على المنازل، وقد تسهم في توفير دخل لأصحابها في حال وجود فائض من الطاقة يتم توريده إلى الشبكة المحلية.

وقال: «إن الطاقة المتجددة والنظيفة عنصر مهم في قطاع الإسكان، ويجب أن تكون المشاريع الجديدة منتجة للطاقة، وتعتمد على المصادر النظيفة والمتجددة، مع أهمية إحداث تغييرات في المنازل القائمة بتكلفة بسيطة ومحدودة لتصبح منتجة للطاقة أيضاً».

وأضاف: «من المهم أيضاً استخدام المواد الصديقة للبيئة والأنظمة الذكية في بناء وتشييد المنازل والمساكن الجديدة، حيث تساعد في تقليل استهلاك وهدر الطاقة، مما سيعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، ويسهم في دعم استراتيجيات الدولة في الحفاظ على البيئة».

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة موديول للاستشارات الهندسية أن الشركة تقوم بالتصميم والإشراف على عدد من المشاريع العقارية بمختلف أنواعها خصوصاً السكنية منها، في مختلف إمارات الدولة.

وقال المهندس اللبان: «لقد قدمنا أعمال التصميم والاستشارات الهندسية لمشروع مجمع التسامح السكني التابع لبرنامج الشيخ زايد للإسكان ووزارة الطاقة والبنية التحتية، حيث يضم 341 فيلا سكنية، كما أننا بصدد الانتهاء من تصميم مشروع لمجمع سكني يضم 250 فيلا في منطقة العوير في إمارة دبي، ويجري العمل على عدد من الفلل والمجمعات السكنية التابعة لمؤسسة الشيخ محمد بن راشد للإسكان».

وأضاف: «كما نعمل مع وزارة الطاقة والبنية التحتية على تصميم مجموعة من المشاريع في مختلف إمارات الدولة، كما لدينا تعاون مع شركات القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تجارية وسكنية ومساجد».

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