اقتصادية رأس الخيمة تنظم 210 فعاليات لدعم الأعمال والمجتمع

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة 210 فعاليات، خلال العام 2021، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، بهدف دعم مجتمع الأعمال والاستثمار، بالإضافة للمبادرات المجتمعية والفعاليات الداخلية للشركاء والموظفين وأسرهم، تضمنت أعمالاً إنسانية وبيئية ورياضية واجتماعية وثقافية.

وأوضحت عائشة عبيد العيان مدير مكتب الاتصال المؤسسي بالتنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن تنظيم الفعاليات يأتي بناءً على الخطط التشغيلية للوحدات التنظيمية في الدائرة، حيث حرص مكتب الاتصال المؤسسي على تنظيم 210 مبادرات وأنشطة وفعاليات تشمل الموظفين والمتعاملين والشركاء والمؤسسات المختلفة، لتحقيق السعادة بين كل الشرائح المعنية.

وأشارت إلى أن المبادرات استهدفت توعية أفراد المجتمع من خلال فعاليات توعية مستمرة للمستهلك، وأبرز هذه المبادرات تأتي لدعم قطاع الأعمال في رأس الخيمة هي «راك زوم»، والتي تضمنت زيارة لـ 15 شركة ومصنعاً، إضافة إلى مبادرة «راك شباب»، والتي أنجزت تغطيات إعلامية لعدد 6 من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وحلقة نقاشية مع رواد الأعمال بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب بفرعها في رأس الخيمة.

وأضافت: شملت المبادرات تنفيذ ورش عمل لأكثر من 11 جامعة وكلية ومدرسة على مستوى الدولة لتوعيتها حول حماية المستهلك وفعاليات معرض إكسبو 2020 دبي، بالإضافة إلى المبادرات الإنسانية مثل مبادرة كسوة العيد بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، و«قطرة حياة» بالتعاون مع بنك الدم في رأس الخيمة، وعدد من الفعاليات التطوعية كتنظيف الشواطئ.

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