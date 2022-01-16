جمارك دبي تنظم أسبوع جمارك الإمارات الخامس 24 يناير

المصدر: دبي – البيان

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تتوج جمارك دبي احتفالها باليوم العالمي للجمارك في 26 يناير بإطلاق أسبوع جمارك الإمارات الخامس 2022 تحت شعار «رواد التحول الرقمي الجمركي»، والذي تستمر فعالياته للفترة من 24 – 28 يناير الحالي، وذلك بهدف تعميم المعرفة بأهمية العمل الجمركي ودوره في حماية المجتمع ودعم التنمية الاقتصادية، حيث ستتوجه الفعاليات إلى كل فئات المجتمع، وستشمل المتعاملين والشركاء والموظفين والجمهور، بمواكبة النجاح الكبير الذي تحققه دبي في تنظيم واستضافة معرض إكسبو 2020 دبي، والمشاركة الفاعلة للدائرة في تحقيق هذا النجاح.

ويشهد أسبوع جمارك الإمارات الخامس تنظيم 32 مبادرة وفعالية متنوعة تطلقها 13 إدارة ومركزاً جمركياً مشاركاً في فعاليات الأسبوع، الذي سيشهد كذلك إطلاق 4 مشاريع رئيسية على مستوى الدائرة، وستبدأ الفعاليات بحفل افتتاح افتراضي تنظمه جمارك دبي بحضور أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، حيث سيلقي كلمة الدائرة يعقبها كلمات رئيسية للجهات الجمركية والرقمية في دولة الإمارات وفي إمارة دبي، بالإضافة إلى كلمة أساسية لشركة عالمية كبرى في مجال الاتصالات والتطبيقات الرقمية، ويتوج حفل الافتتاح بإطلاق الدائرة لتحديث مبتكر لمشروع من مشروعاتها الرقمية الرائدة، لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالمشاركة الفاعلة في القيادة العالمية للثورة الصناعية الرابعة.

وتشمل فعاليات الأسبوع تنظيم منتدى اليوم العالمي للجمارك في 26 يناير، والذي يتضمن جلسة حوارية لمناقشة التطورات المستقبلية في التحول الرقمي الجمركي بمشاركة ممثلين عن الجهات الجمركية الدولية ودول الشركاء التجاريين الأساسيين في تجارة دبي الخارجية، وستشهد الجلسة الحوارية عرضاً لإنجازات مبادرة «الجواز اللوجستي العالمي» ولدور التكامل الأمني بين الجهات الحكومية في الإمارات في حماية المجتمع، كما ستعرض جمارك دبي خلال الجلسة رؤيتها المستقبلية لتطور الخدمات الجمركية الرقمية.

وتنظم الإدارات والمراكز الجمركية فعاليات متنوعة خلال أسبوع جمارك الإمارات الخامس، تشمل ورش عمل وأنشطة ولقاءات توعية عمل مع العملاء والشركاء، كما تنظم الدائرة في ختام أسبوع جمارك الإمارات حفلاً افتراضياً لعرض حصيلة الفعاليات والمبادرات التي تم إطلاقها خلال الفترة من 24 – 28 يناير، وتكريم الإدارات الجمركية المشاركة في تنظيم الفعاليات، والتي يواكبها حملة إعلامية مكثفة عبر وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة والرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي لتعريف الجمهور بالتحول الرقمي الذي أنجزته جمارك دبي في مجال تطوير الخدمات الجمركية.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة «نحرص على مواكبة اليوم العالمي للجمارك بتنظيم أسبوع جمارك الإمارات للتعريف بأهمية العمل الجمركي ودوره الحيوي في حماية المجتمع ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة، وتكتسب فعاليات الأسبوع في العام الحالي أهمية مضاعفة مع انطلاق دولة الإمارات نحو الخمسين عاماً المقبلة من عمر الاتحاد بعد أن احتفلت الدولة بالعيد الخمسين للاتحاد، وأطلقت قيادتنا الحكيمة مشاريع الخمسين لرسم خارطة الطريق الجديدة لتحرك الدولة من أجل تحقيق الصدارة العالمية في كل المجالات، ولذلك تأتي فعاليات أسبوع جمارك الإمارات الخامس لتتوج جهودنا الهادفة إلى المحافظة على الصدارة العالمية التي حققناها في مجال العمل الجمركي، وتدعم خططنا ومبادراتنا لإسعاد العملاء عبر مشاركتهم معنا في كل مشاريع التطوير التي تنفذها الدائرة على طريق تقديم نموذج عالمي متفرد في إنجاز التحول الرقمي الجمركي».

وأضاف: «ندعم الدور الرائد لدولة الإمارات في تعزيز قدرة العالم على مواجهة جائحة «كوفيد 19» من خلال إسناد الجهود الصحية الدولية للتغلب على الوباء، والعمل على مواجهة انعكاساته الاقتصادية، والذي يتوجه إليه تنظيم معرض إكسبو 2020 دبي، وقد ساهمت الدائرة في النجاح الذي حققه المعرض، وقد حرصنا على أن تراعي كل فعاليات أسبوع جمارك الإمارات الخامس الإجراءات الاحترازية المطبقة في الدولة على صعيد الوقاية من جائحة «كوفيد 19»، ما يدعم جهود الدائرة في المضي قدماً بتحويل تحديات الجائحة إلى فرص وإنجازات، من خلال استمرار التواصل مع الجمهور لتشجيعه على الاستفادة من استكمال جمارك دبي التحول الرقمي لخدماتها، ما يسهم في تحقيق المزيد من القيمة المضافة الحقيقية التي تقدمها دبي للتجار والمستثمرين لتشجيعها على اختيارها مقصداً ومعبراً لعملياتهم التجارية».

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