الإمارات وصندوق النقد يبحثان تسريع تعافي الاقتصاد العالمي

المصدر: (دبي - البيان)

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اجتمع معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أمس، مع الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، بحضور يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة.

وناقش الاجتماع القضايا ذات الأولوية لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، وآخر التطورات المتعلقة بالتغير المناخي وجائحة «كورونا»، وسبل دفع عجلة النمو وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي.

ورحب محمد بن هادي الحسيني في الاجتماع بالدكتور محمود محيي الدين، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية وأهمها التغير المناخي والجائحة، وقال: تحرص الإمارات على تعزيز العلاقة الاستراتيجية والتعاون مع مختلف المؤسسات والهيئات الإقليمية الدولية وخاصة صندوق النقد الدولي لدفع عجلة النمو وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي، فضلاً عن دعم مختلف الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

واستعرض الاجتماع أولويات سياسة الإمارات في فترة ما بعد الجائحة، وكيفية تقديم الدعم اللازم للدولة من قبل صندوق النقد الدولي، كما ناقش الجانبان موضوع تغيّر المناخ وسياسات التكيف مع المناخ وتأثيرها في الاقتصاد الكلي في الإمارات والاقتصادات الإقليمية الأخرى. بالإضافة إلى التباحث في سبل الاستفادة من مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) الذي سيعقد في مصر في العام الحالي و(COP28) الذي سيعقد في دولة الإمارات في عام 2023 مع التأكيد على أهمية الدعوة إلى سياسات المناخ المصممة لاحتياجات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية (EMDEs) ومصدري الوقود الأحفوري.

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