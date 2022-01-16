الإمارات قادت الرقمنة في الأسواق الناشئة 2021

المصدر: دبي - سيد صالح

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أكدت مجموعة أوكسفورد للأعمال «أوكسفورد بزنس جروب» البريطانية للنشر والأبحاث الاقتصادية، أن الإمارات قادت حركة الرقمنة والتوجه صوب الخدمات والمعاملات الرقمية في الأسواق الناشئة على مدار العام الماضي.

ونشرت المجموعة تقريراً على موقعها الشبكي، بعنوان «الاتجاهات السائدة في الأسواق الناشئة خلال عام 2021: التحول الرقمي»، حيث استعرضت فيه أهم المساعي الرامية إلى نشر الرقمنة، التي شهدتها مختلف الأسواق الناشئة في العالم، خلال 2021.

وذكر التقرير، أن الإمارات كانت أكثر الأسواق الناشئة نشاطاً في تعجيل التحول الرقمي في دوائرها الحكومية، ومختلف جوانب الحياة اليومية لأفراد شعبها، على مدار العام الماضي. وسرد التقرير، المبادرات الرقمية التي اتخذتها حكومة الإمارات على مدار 2021، فأفاد بأن الإمارات استهلت العام، بمبادرة قائمة منذ نهاية العام الذي سبقه، وتحديداً في أكتوبر 2020، عندما أطلقت حكومة دبي برنامجاً يتيح للموهوبين في قطاعات التقنية والرقمنة من كافة أنحاء العالم، الإقامة في دبي لمُدة عام، ومزاولة أعمالهم الرقمية عن بُعد منها. وأكد التقرير أن هذه المبادرة، عززت فكرة «المتنقلين الرقميين»، ومنحتها زخماً عالمياً.

ولفت التقرير إلى أن حكومة الإمارات، أعلنت في مارس 2021، عن مبادرة ممثلة لمنح «المتنقلين الرقميين» تأشيرات إقامة لمدة عام. وأضاف التقرير، أن دبي حصلت في يونيو 2021، على تصنيف كثاني أفضل وجهة في العالم لاستضافة «المتنقلين الرقميين»، بعد مدينة ملبورن الأسترالية.

وتطرق التقرير إلى تبنّي تقنيات الاتصال المُتقدمة، فذكر أن الإمارات تصدرت الأسواق الناشئة أيضاً في نشر الجيل الخامس من شبكات الاتصال بين سكانها، على مدار العام الماضي. وأضاف التقرير أن تقنيات الجيل الخامس، تضلع بدور محوري في مبادرة التصنيع، التي أعلنت عنها حكومة الإمارات في أكتوبر 2021.

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